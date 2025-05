Retrasarte con la Renta 2025 puede salirte caro: esta es la multa que impone Hacienda por presentarla fuera de plazo

Publicado el 12 may 2025, 14:06 - Actualizado 12 may 2025, 14:22

Cada año, son muchas las personas que se preguntan si están obligadas a hacer la declaración de la Renta. La Agencia Tributaria define ciertos límites de ingresos y situaciones que lo determinan. Además, en la campaña de 2024 (la que presentamos este 2025) se han introducido cambios que podrían afectar a los nuevos contribuyentes.

¿Quiénes deben rendir entonces cuentas ante Hacienda? Pues todos aquellos que perciban más de 22.000 euros de un solo pagador o más de 15.876 euros de dos o más pagadores, así como los autónomos registrados en el RETA, entre otros supuestos.

Es el caso de los desempleados, que, si no presentan la declaración estando obligados, podrían perder este año el subsidio por desempleo. Y ojo porque quienes no estén obligados, deben pensarse el presentarla en caso de tener derecho a una devolución.

Si se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo de Hacienda no hay recargo" Javier Fernández Estrada Fiscalista del Departamento Tributario de dPG Legal

Declaración de la renta

plazos de la declaración de la renta

Eso sí, lo que todos los que la presenten deben de tener muy en cuenta son los plazos. Y cuidado con hacerlo fuera de ellos, es decir, más allá del 30 de junio, porque pueden penalizarte.

En principio, "no hay multa siempre que se presente antes de que Hacienda nos lo requiera", explica a cope.es Javier Fernández Estrada, Fiscalista del Departamento Tributario de dPG Legal.

Pero sí que "tendremos que pagar un recargo del 1% por cada mes de retraso en la presentación", en el caso de que la declaración nos saliera a pagar.

Es decir, que si se entregara en agosto, "sería un 2% extra, y si la presentáramos en septiembre, por ejemplo, tendríamos que pagar un 3% de recargo adicional sobre la cantidad a pagar que nos hubiera salido".

sanciones por presentar tarde la renta 2024

Solo habría sanción en caso de presentarla tras recibir ese requerimiento del que hablábamos. En este caso, "si la declaración nos saliera a devolver, habría una multa fija de 200 euros y si nos saliera a ingresar, de entre el 50% al 150%, dependiendo de si concurren requisitos como ocultación o perjuicio económico grave para la administración", señala Fernández Estrada.

Se puede recurrir la sanción por presentar tarde la declaración

Es posible, si bien, tal y como aclara el abogado "no tiene mucho recorrido en la medida en que es una obligación formal con la que todos los contribuyentes tienen que cumplir".

cambio de domicilio fiscal

A la hora de presentar la Renta, es importante también tener actualizado nuestro domicilio fiscal, para evitar la posibilidad de enfrentarnos a una sanción si no atendemos a alguno de sus requerimientos (como por ejemplo, presentar la declaración de la Renta, tal y como señalábamos antes).

Aunque pueda parecer un simple trámite administrativo, notificar tu nueva dirección es obligatorio, y tienes un plazo máximo de tres meses para hacerlo. No cumplir con esta actualización podría acarrear sanciones económicas, que en algunos casos alcanzan los 100 euros.

Ahora bien, ¿qué significa realmente recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria?

Según explica Javier Fernández, este tipo de notificación es una petición oficial que la Administración envía para solicitar información o documentos relacionados con nuestras obligaciones tributarias. Puede tratarse, por ejemplo, de comprobar si los datos de la declaración coinciden con los que constan en sus registros, o como decíamos antes, con no presentar nuestra Renta en plazo.

En esencia, lo que busca la Agencia Tributaria es asegurarse de que la información que hemos proporcionado es veraz y que todo está debidamente justificado.

No se trata de una multa en sí, pero sí es un aviso que puede derivar en una sanción si no se responde o si lo aportado, no justifica lo declarado. Por eso es tan importante atender a estas notificaciones en cuanto nos lleguen.

En resumen, mantener actualizados los datos personales ante Hacienda, especialmente la dirección postal, no solo es un deber legal, sino también una forma de evitar sanciones innecesarias. Y si recibes una comunicación oficial, no la dejes pasar: es tu oportunidad de corregir errores, aportar documentación y cumplir con las responsabilidades fiscales sin contratiempos.