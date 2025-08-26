Una mujer encuentra dos lingotes de oro en Madrid y dos años después, recibe un aviso del Ayuntamiento que le cambia la vida: puedes...

Escucha el reportaje de COPE Madrid sobre el destino de los objetos perdidos en la capital

El verano es una las épocas en las que más viajamos y en las que más cosas perdemos. Te parecerá increíble, pero hay gente que se va dejando por ahí lingotes de oro, acordeones y hasta aparatos ortopédicos. También los hay que han perdido drones o décimos de lotería valorados en más de 80.000 euros.

Pero que sepas que si eres uno de los afortunados que da con uno de estos tesoros, cabe la posibilidad de que te lo quedes de una forma 'legal' y sin sentir que no has hecho lo correcto.

Y es que si, a los dos años de depositar la pieza encontrada en la Oficina de Objetos Perdidos, no aparece el dueño legítimo, puedes quedarte con lo que hayas encontrado. Has oído bien.

La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid ha recibido en 2025 una lista tan variada como llamativa de pertenencias extraviadas.

En total, son más de 40.000 objetos y 88.000 euros en efectivo los que han sido depositados este 2025 en esta singular oficina ubicada al sur de la ciudad, donde los largos pasillos están flanqueados por estanterías que se elevan tanto que resulta difícil abarcar su totalidad con la mirada.

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 Diferentes objetos clasificados estanterías, en la oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid

60.000 euros por dos lingotes de oro

Entre los objetos recuperados aparecen historias que llaman la atención por el gesto de honradez que implican.

Imagínate, por ejemplo encontrarte con dos lingotes de oro valorados en nada menos que 60.000 euros, llevarlos a esta oficina y que, cuando pasen dos años, sean tuyos. Esto fue precisamente lo que le pasó a una mujer en la capital, según ha relatado en COPE Madrid, Javier Pérez.

El mes pasado también llegó una joya valorada en 8.000 euros, según ha explicado Ángel Rodrigo, delegado de contratación del Ayuntamiento de Madrid.

Un ciudadano entregó lo que parecía ser solo una piedrecita brillante sin mayor importancia. Sin embargo, al ser examinada con detalle se descubrió que en realidad era un diamante.

“A continuación se fue a Policía Nacional a denunciar que efectivamente se había encontrado en la calle ese objeto”.

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 Diferentes cajas y objetos clasificados estanterías, en la oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid

Lo que hizo la policía fue llevar la joya a la Oficina de Objetos Perdidos, pero "con la advertencia de que al cabo de los dos años, si no aparecía su propietario legítimo, pasaría a ser propiedad de la mujer que lo había encontrado”.

cómo recuperar un objeto perdido

Para recuperar la propiedad del objeto depositado hay que acreditar eso sí, de forma fehaciente que ese 'tesoro' es tuyo. En caso de que objeto no sea devuelto, pasará a pertenecer al Ayuntamiento de Madrid, que puede destinarlo en área municipal, donarlo a una ONG, subastarlo o como última opción destruirlo.

Solo en este año se han devuelto 3675 objetos, la mayoría procedentes de AENA y medios de transporte. Tan solo algo más del 3% lo han depositado los ciudadanos.

Además del efectivo ingresado este año (88.067,22 euros), 30.656,82 euros ya han pasado de forma definitiva a las arcas municipales al agotarse el plazo legal sin reclamación. Unas cifras que reflejan el grado de civismo de quienes encontraron y entregaron estos bienes a las autoridades municipales.

La oficina publica cada mes en el BOAM y el Tablón de Edictos una relación genérica de lo recibido.

Quien haya extraviado algún objeto en Madrid puede comprobar si se encuentra en la Oficina de Objetos Perdidos a través de varias vías: llamando al 010 (o al 91 529 82 10 desde fuera de la capital), escribiendo un correo a objetosperdidos@madrid.es