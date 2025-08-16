Se muda a Suiza a trabajar, va a la farmacia a comprar un paracetamol y no da crédito con lo que tiene que pagar: "Obligatorio"

Si hay un tema que genera gran debate social es el coste de la sanidad y de los medicamentos. Nos preocupa porque tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida y en nuestro bienestar. Un sistema sanitario correcto protege a los ciudadanos de enfermedades y mejora su calidad de vida, especialmente en los sectores más vulnerables.

Además no hay que olvidar que influye directamente en la economía de un país, ya que una población sana es más productiva y genera menos gastos en tratamientos que se puedan presumir prolongados.

Es por ello que el gasto que los diferentes gobiernos en sanidad vaya subiendo año tras año. En concreto, en 2024, el presupuesto que las comunidades destinaron a la sanidad ascendió en todas ellas, si bien con diferencias.

Por ejemplo, un análisis de la F ederación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) , constata en el conjunto del país un crecimiento medio de los presupuestos sanitarios por habitante de 90,74 euros, al pasar de los 1.815,55 euros de 2023 a los 1.906,29 de 2024.

Alamy Stock Photo Letrero verde de farmacia médica 24 horas durante el día. Farmacia abierta 24 horas en Murcia.

diferencias entre países

El gasto en sanidad varía también significativamente entre países debido a factores como el modelo de atención sanitaria, la riqueza económica, las prioridades de los políticos o las necesidades puntuales de la población.

Es por ello que cuando viajamos pueda sorprendernos su funcionamiento y los costes de sus tratamientos. Esto es precisamente lo que le ha sucedido a un español, David Castillo, que trabaja en Suiza como auxiliar de enfermería. En su cuenta de Tiktok @dcastip ha compartido lo que le ha costado conseguir una caja de paracetamol , un conocido analgésico, en el país.

David explica en su publicación que por estas pastillas le han cobrado 35 euros en la farmacia si bien aclara que se trata de una caja que contiene 100 comprimidos de este medicamento. "Bastante más de lo que traen en España".

Pero David no solo ha tenido que pagar por el coste del medicamento en sí. A esto le ha tenido que sumar, el importe de la consulta del médico para hacerle una receta y que ha ascendido a más de 200 euros.

Aunque este español cuente con seguro médico, que en el país "es obligatorio", su cobertura no incluye esta visita al facultativo. "Si tienes franquicia, como en mi caso, hasta que no llegues a 2.000 euros, no empieza a cubrirte el seguro médico".

"el nivel de vida te lo permite"

En cualquier caso el español se da por satisfecho. "Todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando escucha que los seguros son muy caros, pero si os digo la verdad, después de haberme gastado 35 pavos en paracetamol, estoy contento porque es verdad que el nivel de vida te lo permite".

seguro medico

Precisamente en otra de sus publicaciones y ante las dudas de sus seguidores, Castillo aclara el funcionamiento de los seguros en este país de Europa central. "Tenemos que diferenciar entre el seguro básico, que es el seguro común para todas las aseguradoras y que incluye operaciones o enfermedades" y las coberturas "complementarias" que "pueden encarecerlo mucho si no eliges con cuidado".

Entre ellas nos podemos encontrar "cosas como el rescate en helicóptero, gimnasio, una cierta cantidad para unas gafas o lentillas o determinados tratamientos".

En su caso paga unos 400 francos (cerca de 424 euros) por el seguro de una franquicia que es la que más se adapta a sus necesidades.