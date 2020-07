Merkel advierte de que las diferencias de los 27 sobre el fondo europeo son "muy grandes"

La canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido este viernes de que, a pesar de los avances conseguidos en las últimas semanas para acercar las posturas de todas las capitales europeas sobre el presupuesto comunitario y el fondo de recuperación, las diferencias son todavía "muy, muy grandes", por lo que ha anticipado unas negociaciones "muy difíciles".

"Nuestras últimas discusiones en febrero no tuvieron éxito, ha habido mucho trabajo preparatorio (desde entonces) y nos encontramos en otra situación distinta a la de febrero y por eso afrontamos la discusión con mucho ímpetu pero debo decir que las diferencias aun son muy, muy grandes", ha señalado. "Por eso no puedo anticipar si llegaremos a algún resultado esta vez", ha añadido la alemana antes de participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Merkel ha subrayado que "sería deseable" que "hubiera una gran predisposición al compromiso por parte de todos" los líderes para conseguir un acuerdo "que sea bueno para Europa y las personas" y de una "respuesta a las dificultades económicas".

"Alemania intentar contribuir en todo lo posible, junto a Francia", ha garantizado, para después agradecer al presidente del Consejo europeo, Charles Michel, su "tarea de exploración" para construir puentes entre las capitales europeas de cara a la cita.

