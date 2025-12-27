Un médico MIR residente en España desvela lo que cobra realmente: "Te recuerdo que esto es en bruto"

La cuestión del salario de los médicos internos residentes (MIR) en España es un tema de continuo interés, especialmente para los miles de aspirantes que se preparan para el próximo examen MIR de enero de 2025. Ante la recurrente pregunta de "¿cuánto cobra un médico MIR?", un residente de segundo año (R2) de radiodiagnóstico en Castilla y León ha decidido compartir el desglose de su nómina para ofrecer una respuesta concreta. Este gesto arroja luz sobre una de las principales preocupaciones de los futuros médicos que competirán por una de las casi 9.000 plazas ofertadas.

Cargando…

El desglose de la nómina de un MIR

El sueldo de un residente se compone de varios conceptos fijos y variables. Según la nómina compartida, el salario base asciende a 1.319 euros brutos. A esta cantidad se suma un complemento formativo de 105 euros, una cantidad que, según explica, se concede anualmente a medida que el residente gana experiencia y se convierte, en sus palabras, en "un poquito menos lastre en el día a día", una visión que refleja la progresión y el aumento de responsabilidad durante la residencia.

La importancia de las guardias

Una parte sustancial de los ingresos mensuales proviene de las guardias médicas, que son obligatorias y suponen una carga de trabajo adicional. En su caso, detalla haber realizado tres guardias de 17 horas, por las que ha percibido un total de 834 euros brutos. Además, a esta cifra se añaden otros 424 euros brutos correspondientes a las guardias realizadas en días festivos, que tienen una remuneración mayor.

HOSPITAL DE BELLVITGE



Sumando los conceptos fijos y la remuneración variable de las guardias, junto a otros complementos como el prorrateo de vacaciones, la nómina alcanza una cifra considerable antes de impuestos. El propio residente lo resume de forma clara: "Todo ello hace un total bruto de 2936 euros".

Todo ello hace un total bruto de 2936 euros" Médico

Del sueldo bruto al neto

Tras las deducciones correspondientes, la cifra final que llega al bolsillo del residente es significativamente menor. El salario bruto total de 2.936 euros se convierte en un sueldo neto aproximado de 2.200 euros. Este dato es clave para entender el poder adquisitivo real de un médico en formación. "Neto se queda aproximadamente en 2200", confirma el médico en su explicación.

Neto se queda aproximadamente en 2200" Médico

La publicación de esta nómina real no solo satisface la curiosidad de futuros aspirantes, sino que también alimenta el debate sobre las condiciones laborales y salariales de los médicos MIR en el Sistema Nacional de Salud. La transparencia de este residente de Castilla y León permite obtener una imagen fiel de la compensación económica que reciben los profesionales que se encuentran en una etapa crucial de su especialización médica, donde la formación y la alta carga de trabajo son una constante.