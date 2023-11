Los tres trucos que puedes aplicar antes de que termine 2023 para pagar menos en tu Declaración de la Renta

A menos de dos meses de que termine el año todavía estamos a tiempo de ahorrar en la próxima Declaración de la Renta. La presión fiscal se ha disparado en los últimos años con importantes diferencias entre CCAA. ¿Qué podemos hacer para que ésta no sea lo más favorable posible?

Pues estamos a tiempo de hacer una aportación extraordinaria al plan de pensiones o una amortización de hipoteca si compramos la vivienda antes de 2013. También si estamos pensando en comprar un coche eléctrico se puede adelantar y así nos deduciremos hasta 7.000 euros. Además tendremos desgravación de las obras que mejoren la eficiencia energética.

Los consejos a tener en cuenta antes de presentar la declaración de la Renta Los expertos recomiendan NO dar el OK definitivo al borrador, primero hay que revisar todos los datos









Cada vez más diferencia entre Comunidades

En este contexto los expertos explican que cada vez hay menos recursos de ahorro.El impuesto sobre la renta se ha disparado el 1,3%, es el segundo crecimiento más alto de la eurozona y todo va a depender de la comunidad en la que vivamos porque sólo cinco anuncian que van a deflactar sus tramos del IRPF.

Según Eurostat, España es el país avanzado donde más ha crecido el peso impositivo.

José Pedreira de la Asociación de asesores fiscales explica a COPE que "cada vez se está haciendo un diferencial mayor entre comunidades como puede ser Madrid o Asturias, donde el tipo está en lo más altos y encima no hay deflactación ninguna de la tarifa".

También varía el tipo de bonificación sobre gastos escolares, ayuda doméstica o incluso del abono transporte.

TE PUEDE INTERESAR: El economista Fernando Trías de Bes daba tres trucos para ahorrarnos dinero en nuestra Declaración de la Renta:

¿Quiénes deben hacer la Declaración?

Quienes perciban por rendimientos del trabajo más de 22.000 euros de un sólo pagador, pero este límite baja a 14.000 euros si han tenido 2 o más pagadores. Es decir, si han tenido dos trabajos distintos o han recibido alguna ayuda o prestación, y ésto afecta a todos quienes hayan estado en ERTE en 2021 porque se debe regularizar las retenciones.

ERTES e IMV

¿Qué hacer si hemos sido víctima de un Expediente de Regulación Temporal o cobramos el Ingreso Mínimo Vital? En ambos casos debemos de presentar la Declaración. Los trabajadores que hayan tenido un ERTE deben ajustar cuentas con la Hacienda pública y es muy probable que tengan que pagar.

No es el caso de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital que, aunque deben declarar y también sus familiares, no tributarán por ello si no han recibido otra renta.

En el caso de que, junto al IMV, se perciban otros ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social sólo se tributará, por lo que exceda de 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que supone 11.862,90 euros.









El gran error que cometemos

Ojo porque las prisas no son buenas. Es un grave error pensar que Hacienda tiene todos nuestros datos y en el borrador vuelca toda la información. Pero hay muchas deducciones sobre todo autonómicas, que no contempla.

"No aceptes el borrador tal cual porque es muy probable que tengas opción de mejorar el resultado”, explica Enrique García fundador y CEO de TaxDown en COPE.

Par amuestra un botón: En TaxDown han estimado “que la mejora media es de unos 400.000 euros especialmente por deducciones autonómicas que son más de 200 y no vienen nunca en el borrador”.

Te lo contamos:

