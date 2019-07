Los mercados se paran a la espera de la primera rebaja de tipos en Estados Unidos en diez años

Las Bolsas han abierto hoy entre Pinto y Valdemoro. Sin dirección definida, lo que es ya una declaración de intenciones después de cerrar con pérdidas de cierto calado en las dos sesiones anteriores. El índice Ibex 35 sube un 0,10 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.230 puntos.

Destaca hoy Bankia, con una subida del 3 por ciento. La entidad ha reportado un beneficio de 400 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone un descenso del 22,3 por ciento. No alcanzará los objetivos de beneficio previstos en su plan estratégico a 2020. Pero el mercado hoy da por buenos sus esfuerzos. Sus acciones cotizan a 1,9 euros. Hace un año tocaban los 3,5 euros.

Caixabank y Sabadell, que el viernes se desplomaron más de un 6 por ciento, hoy han abierto en positivo. Comienzan a recuperar el resuello. En general las acciones de los bancos se ven y se verán penalizadas por la previsión de tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo. La previsible caída del euribor afectará todavía más a los márgenes de las entidades financieras.

Esta semana el ayuntamiento de Madrid aprobará la llamada “operación Chamartín” lo que anima a las constructoras e inmobiliarias. Las acciones del grupo San José, que participará de manera estelar en este importante proyecto urbanísitico, han abierto con alza de un 4 por ciento. Han subido ya un 90 por ciento en lo que va de año.

Esta semana se presenta muy cargada de citas macro y mico económicas. En los próximos días representantes de Estados Unidos y China se reunirán en Shanghai para desatascar las negociaciones comerciales entre ambos países. Para intentarlo, al menos. Los contactos se realizarán en principio mañana y pasado. De la marcha de estas conversaciones dependerá en buena medida la dirección que tomen los mercados financieros.

Pero la gran referencia de la semana, la que marcará a fuego la tendencia de los mercados, es la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus decisiones se conocerán el miércoles, ya con los mercados europeos cerrados. Los analistas esperan un rebaja del precio del dinero de un cuarto de punto. Ya casi nadie espera medio punto. Puede ser el primer recorte de tipos de interés en aquel país desde hace más de diez años. Pero no se descarta por completo que finalmente opte por retrasar esa medida hasta septiembre. El presidente de la Reserva Jerome Powell, ha dejado claro que actuará como sea necesario para mantener el crecimiento económico. Ha constatado en más de una ocasión la existencia de menores presiones inflacionistas a pesar de la sólida evolución de empleo.

La economía de Estados Unidos creció a un ritmo del 2,1 por ciento en el segundo trimestre, frente al 3,1 anterior. El mercado esperaba un crecimiento inferior al 2 por ciento. La actividad no se está enfriando tan deprisa como se temía. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a presionar a la Reserva Federal. Quiere tipos más bajos. Ha asegurado sin empacho alguno que la Reserva tiene la culpa de que el crecimiento económico no sea más dinámico. Él es así. El viernes se conocerán las cifras de paro en Estados Unidos. Una referencia obligada para los inversores... y para el propio Trump. Se espera que la tasa de paro se mantengan en el 3,7 por ciento y que se hayan creado en torno a 160.000 empleos no agrícolas, frente a los 224.000 de hace un mes. Las Bolsas de Estados Unidos cerraron el viernes con nuevos máximos históricos en sus índices Nasdaq y S&P 500.

A este lado del charco, el Banco Central Europeo dibujó la semana pasada un escenario económico muy sombrío. No movió ficha, pero dejó abiertas todas las puertas para la próxima reunión de septiembre, en la que anunciará nuevas medidas de estímulo.

En los demás mercados, la prima de riesgo se reduce ligeramente a 74 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 0,35 por ciento. El jueves el Tesoro español colocará bonos y obligaciones. En agosto habrá otra subasta de deuda a medio y largo plazo, -el día 14-, y dos de letras, los días 13 y 20. El euro baja ligeramente, hasta 1,1125 dólares. El petróleo cotiza estable en 63 dólares por barril.