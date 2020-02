Los errores más comunes que cometes al comprar online y que podrían dejar tu cuenta bancaria en números rojos

En pleno siglo XXI, la revolución digital ha cambiado totalmente nuestras vidas. Desde la mensajería instantánea pasando por nuestra forma de comprar. Son muchas las empresas locales que han 'echado el cierre' por el auge de la compra online o también llamado 'ecommerce'. El comercio electrónico ha sido una de las grandes revoluciones informáticas de los últimos años, y ha marcado un antes y un después en los hábitos de compra en todo el mundo. Por este motivo, desde COPE.es vamos a proporcionarte una serie de consejos para que no sufras ningún tipo de estafa a través de Internet y puedas respirar tranquilo. Con precaución y vislumbrando señales podrás comprarte tu producto favorito online sin ningún tipo de problema.

¿Qué señales deben ponernos alerta y desconfiar de una página web?

Si el tiempo no acompaña y prefieres hacer la compra #online desde el sofá ➡ Ten en cuenta estos #consejos para evitar estafas:

��Desconfía de lo que parezca demasiado bueno para ser cierto

��Comprueba la URL comience con un ��

��Contrasta las reseñas#ComprasSeguras#Internet — Policía Nacional (@policia) October 28, 2018

Los precios “demasiado bajos” son una de las señales que te comentamos. Hay determinadas empresas de seguridad en Internet que aseguran que debes estar muy atento si los descuentos exceden del 55%. Además, los diseños de páginas web de mala calidad o faltas de ortografía dan a entender que detrás de esa url hay una estafa considerable. Normalmente las empresas más “fiables” se preocupan en mantener una web con buen aspecto y bien cuidada en muchos detalles.

También las URL con palabras o caracteres extraños o dominios poco comunes... también deben hacerte sospechar. Esto significaría algo negativo.

Qué hacer para asegurar tus datos bancarios y comprar de forma segura

Utiliza sitios de confianza. Si has comprado previamente en una página web y la experiencia ha sido positiva... no cambies por probar qué tal va con otra tienda online. No te la juegues, esto es un gran error. A veces es mejor ir sobre seguro que arriesgar, y menos en este aspecto.

Compara antes de comprar.... Comprueba los precios en varias webs para asegurarte que la oferta que has visto es realmente tan buena como parece o es un “simple espejismo”. Además, investiga sobre los productos o marcas que no conoces. Internet refleja las opiniones tanto de personas contentas como descontentas y así te asegurarás de que estás comprando aquello que te venden.

Una medida de precaución que puede “salvarte” es comprobar que los números de teléfono y las direcciones en los sitios de las tiendas físicas son auténticos, que existen en realidad. Así podrás ponerte en contacto con el vendedor si surge algún problema o incidencia con tu pedido (Por ejemplo, si no te llega).

13 Consejos de la policía para usar Internet de forma segura https://t.co/7xJH5x7u3U @Todostartups #seguridadonline pic.twitter.com/WCyy4lshc5 — José Carlos Calvo (@jcctudela) February 18, 2016

Evita comprar por transferencia bancaria... suele ser menos fiable. En la actualidad pagar con tarjeta de crédito es la manera más segura de comprar online ya que con las transacciones con tarjeta queda más 'visible' el rastro de esa transacción. Una señal fundamental que te asegurará al 100% que estás en una web segura es que cuente con la encriptación de tipo SSL (Secure Sockets Layer). Te darás cuenta de ello si al lado de la url (bien en el móvil o en otros dispositivos electrónicos) aparece el icono de un candado en la barra de dirección. Si aparece, es segura.

Además trata de navegar con un antivirus instalado... porque así te protegerás de los cibercriminales que podrían acceder a tu información de manera malintencionada.