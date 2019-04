Las renuncias a herencias baten récord

La recuperación económica no llega a las herencias. La prueba es que cada año se eleva el número de renuncias. Para muchos españoles asumir un legado de este tipo sigue siendo una carga tan pesada que no tiene más remedio que decir que no. El año pasado se batió un nuevo récord. En 2018 hubo en España 430.619 herencias. 46.679 fueron rechazadas por los legítimos herederos, el 10,83%. Para que nos hagamos una idea del problema en 2007, antes de la crisis, apenas fueron 11.000. Es decir, solo se ejercía este derecho en 3,4 de cada cien herencias, según datos facilitados a COPE por el Consejo General del Notariado. Por tanto en los últimos 11 años las renuncias se han cuadruplicado. En total suman más de 326.000.

Son varios los motivos que están detrás de este aumento de las renuncias. Cuando una herencia se acepta, los herederos lo son de todo lo que deja el testador, y por lo tanto, también de sus deudas. Muchos no pueden hacer frente a ellas ni tampoco a la fiscalidad que conlleva cuando la cuantía del pasivo supera el valor de los activos heredados. En otras palabras las deudas que están sujetas a una herencia, que la “envenenan” o el elevado impuesto de Sucesiones y Donaciones que se paga en algunas comunidades autónomas son lo que llevan al potencial beneficiario a rechazar la herencia.

Para evitar llegar a esta situación, los notarios están poniendo en valor la figura de la herencia a beneficio de inventario. Se hace un inventario de los bienes heredados y, tras pagar a los deudores, lo que queda se entrega al heredero. El heredero sólo responderá de las deudas de la herencia con los bienes que por ella reciba y, en consecuencia, los bienes particulares del heredero no quedan afectados ni comprometidos por las deudas del fallecido. Admiten que es un proceso lento pero seguro. Esta figura creció de 184 casos en 2015 a 1.243 en 2017. El año pasado la cifra bajó a 795.



Asturias, en cabeza



En valores absolutos, el mayor número de rechazos de herencias el año pasado se produjo en Cataluña (8.994) y Andalucía (8.800). En las dos comunidades autónomas acumulan casi el 40% de las renuncias. A mucha más distancia se sitúan Madrid (4.921) y Valencia (4.300). En cambio, en cifras relativas, la lista cambia por completo. En Asturias el año pasado se renunció al 18,76% de las herencias. Le siguen Baleares (15,66%), La Rioja (15,11%) y Andalucía (14,15%). En el lado opuesto, destaca Navarra (7,29%), Aragón (8%), Galicia (8,3%) y País Vasco (9,07%).