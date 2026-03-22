José, mejor asesor 2018: "Puedes invertir desde 50 € pero antes asegúrate de tener en la cuenta entre 3 y 6 meses de gastos fijos mensuales ahorrados como fondo de emergencia; el dinero parado pierde valor"

Utilizar una tarjeta de crédito en un cajero automático sin contacto en España

La idea de que lo mejor es tener el dinero en el banco ha pasado a la historia. La inflación provoca que "el dinero parado pierde valor", lo que obliga a buscar alternativas para proteger y hacer crecer los ahorros.

Así lo explica José Manuel García Rolán, Fundador de Cónsul Capital Gestores XXI y elegido mejor asesor financiero de España en 2018, quien derriba el mito de que para invertir hace falta ser millonario.

Hoy en día puedes invertir desde 50 o 100 euros al mes" José Manuel García Rolán

García Rolán insiste en que "hoy en día puedes invertir desde 50 o 100 euros al mes, gracias a herramientas como los fondos de inversión o los planes de pensiones".

En el contexto actual de España, asegura que "invertir no es solo una opción inteligente: es casi una necesidad" debido al reto que afronta el sistema público de pensiones.

"Vivimos más años y hay menos personas trabajando por cada jubilado. Esto hará que las pensiones futuras sean más bajas en proporción al salario", afirma.

El colchón de emergencia: el primer paso

Eso sí, antes de lanzarse a invertir, el experto advierte que es fundamental asegurarse "de tener un pequeño fondo de emergencia" para "cubrir imprevistos" como una avería, un despido o una urgencia médica.

La recomendación es clara: hay que guardar el equivalente a "entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos mensuales" en una cuenta corriente o un producto de bajo riesgo.

Cuando tengas ese colchón, ya estás listo para dar el siguiente paso: invertir el resto de tus ahorros" José Manuel García Rolán

Alamy Stock Photo Billetes y monedas de euro

Una vez constituido este colchón, es el momento de mover el dinero. "Cuando tengas ese colchón, ya estás listo para dar el siguiente paso: invertir el resto de tus ahorros", señala García Rolán.

Lo importante, añade, no es tanto la cantidad, sino "empezar cuanto antes y mantener la constancia".

¿Para qué invierten los españoles?

La visión de García Rolán coincide con los datos de un estudio reciente de la plataforma de inversión Lightyear, que revela que los inversores españoles tienen un "propósito muy definido".

Según la encuesta, el 61% invierte para aumentar su patrimonio y el 41% para ahorrar de cara a la jubilación. Otros objetivos importantes son la protección del ahorro frente a la inflación (20,1%) y la compra de una vivienda (15,8%).

Álvaro Quesada, director de crecimiento de Lightyear, asegura que "los datos muestran que los inversores toman decisiones cada vez más informadas y con objetivos claros a largo plazo".

Según Quesada, la estrategia ya no se centra en asumir grandes riesgos para una rentabilidad inmediata, sino en "construir una estrategia alineada con la estabilidad financiera".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso guardando dinero en una hucha

Un método para empezar a ahorrar

Para quienes les cuesta ahorrar, existen métodos que pueden facilitar el proceso. Uno de ellos es el reto de los 100 sobres, popularizado por el experto en inversión Richard Gracia.

El método consiste en numerar 100 sobres del 1 al 100, meterlos en una caja e introducir cada día en un sobre elegido al azar la cantidad de dinero que indique.

Aunque el autor avisa que es un reto que "muy pocas personas han podido completar", su objetivo es ayudar a ahorrar hasta 5.000 euros en 100 días. Además, Gracia señala que se puede "adaptar" el desafío en caso de no poder hacer frente a las cantidades más altas, por ejemplo, dividiendo el número a la mitad.