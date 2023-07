Jornada de transición en una Bolsa que necesita más datos macro económicos y empresariales

El índice Ibex 35 cierra el lunes completamente plano en 9.438 puntos. Grifols y Fluidra han sido hoy los mejores valores de Ibex. Ganancias también en Repsol, Telefónica, Inditex y los bancos. Los más débiles del día han sido Indra y Acerinox. Los mercados se han atragantado hoy con los nuevos síntomas de enfriamiento que ha ofrecido la economía de China. Su PIB ha crecido en el segundo trimestre a un ritmo anual del 6,3 por ciento, que es un punto inferior a lo que se esperaba. Contabilizando solo el segundo trimestre, el PIB ha aumentado ocho décimas frente a los 2,2 puntos del trimestre anterior. Los analistas del banco estadounidense Morgan Stanley han rebajado sus previsiones para China. Esperan un crecimiento del 5 por ciento en este año, frente al 5,7 que estimaban anteriormente. Además, Morgan Stanley ha reducido su estimación para el PIB chino en el próximo ejercicio, desde el 4,9 al 4,5 por ciento.

Los mercados están ahora muy pendientes de la marcha de los resultados empresariales de Estados Unidos. Los analistas esperan una caída media del beneficio de las compañías del índice S&P 500 del orden de un 9 por ciento en este trimestre. Pero también esperan que vayan mejorando en los próximos meses y trimestres. Hasta el momento, algo más del 80 por ciento de las empresas que han publicado resultados han batido las expectativas del mercado, aunque todavía no son muchas las compañías que han rendido cuentas. Mañana se conocerán las cuentas de Bank of America, Morgan Stanley y New York Mellon Bank. El miércoles, Goldman Sachs, Netflix, IBM y Tesla. El jueves llegará el turno de Johnson and Johnson y el viernes, American Express.

El Fondo Monetario Internacional considera que la inflación parece haber tocado techo. Al menos para la mayor parte de los países que componen el G-20, el club de los países más industrializados del mundo. Sin embargo, la tasa subyacente de inflación, la que no contempla los elementos más volátiles como la energía y los alimentos frescos, todavía se mantiene muy por encima del objetivo de los bancos centrales. Según el último informe del FMI, la economía mundial crecerá este año un 2,8 por ciento, frente el 3,4 del ejercicio anterior.

Hoy se han publicado los datos de inflación de Italia. El IPC se ha mantenido plano en junio. La tasa anual ha moderado su ritmo de crecimiento, desde el 7,6 hasta el 6,4 por ciento. El miércoles, pasado mañana, se conocerá el IPC del conjunto de la zona euro. Según el dato adelantado, la inflación en la eurozona se ha moderado del 6 al 5,5 por ciento, mientras la subyacente ha reuntado una décima, hasta el 5,4 por ciento.

El miércoles se conocerán el IPC y los precios industriales en el Reino Unido. En este país las cosas no van demasiado bien en cuestión de precios. En mayo, la inflación británica se situó en el 8,7 por ciento, con la subyacente en el 7.

En Alemania, el Bundesbank, el banco central germano, ha presentado su informe mensual. En él constata que la economía del país ha salido de la recesión en el segundo trimestre. El PIB alemán, según el “Buba”, ha crecido ligeramente después de dos trimestres consecutivos en contracción. Señala una mayor estabilidad del consumo privado, la consolidación de la producción industrial y la solidez del mercado laboral. El banco central alemán estima que la inflación se reducirá a lo largo de los próximos meses, pese a que la subyacente se mantendrá demasiado alta al menos durante el verano.