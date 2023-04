El futuro de Ferrovial en España después de que los accionistas hayan aprobado el traslado a Países Bajos

"Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla". Ha asegurado el presidente de Ferrovial, después de que los accionistas hayan dado luz verde al traslado a Países Bajos, que los argumentos económicos para el cambio son sólidos y que podrán acogerse a las ventajas fiscales derivadas de la fusión, en clara alusión a las amenazas del Gobierno a que estás podrían ser retiradas por la Agencia Tributaria, disparando la factura de la operación. Del Pino dejaba claro que no se va de España, pero COPE analizó este jueves las razones de la salida.

El Economista asegura, según recoge Herrera en COPE, que el calendario que baraja la dirección de la compañía es poder arrancar su cotización en Nueva York antes de final de año. Un dato que subraya Cinco Días para entender la “lógica” de esta decisión empresarial: el 92% de las inversiones que Ferrovial tiene comprometidas hasta 2027 se localizan en Estados Unidos. Carlos Herrera reflexionaba sobre este caso que "pase lo que pase, quien se ha retratado en su afán intervencionista, es el Gobierno".

Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. Los accionistas que han votado en contra tienen un mes para decidir si venden sus acciones y, si lo hace un 2,5% del capital, la operación se frustraría; algo que parece poco probable. La Junta de accionistas de Ferrovial ha aprobado este jueves el traslado de su matriz a Países Bajos con un apoyo del 93,3 % de los votos. En contra se ha pronunciado, como ya se esperaba, Leopoldo del Pino, que es el cuarto accionista del grupo con un 4,15 %.

La comparación con Rahm

El portavoz de la compañía, Francisco Polo, explicaba en 'La Linterna' a Ángel Expósito que, a pesar del traslado de la cabecera, seguirán “siendo una empresa española” y emplea la comparación con el golfista Jon Rahm: "Rahm es un español por los cuatro costados que a una edad relativamente joven se trasladó a EEUU para hacerse mejor deportista y ahora los españoles pueden verle ganar el Masters de Augusta. Ferrovial va a seguir siendo una empresa española y cuando ganemos grandes proyectos en Canadá o Australia todos nos deberíamos sentir orgullosos".

El economista Marc Vidal opinó en 'El Cascabel' de TRECE que "en principio, Ferrovial no debería de tener ningún problema, pero se traslada la impresión de que al Gobierno le incomoda". "Al final, el hecho de que una empresa se vaya a un lugar u otro tiene que ver con años facilitando los negocios. Las políticas económicas son complejas y España nunca lo ha puesto fácil a las empresas", ha asegurado Vidal: "No es normal, es contraproducente. Si las empresas no están, no se invierte en servicios públicos, realmente no hay precedentes".