Herrera, sobre Ferrovial: “Pase lo que pase, quien se ha retratado en su afán intervencionista es el Gobierno"

Carlos Herrera arranca este jueves su monólogo de las 8 con uno de los temas más polémicos de los últimos meses, la ley del 'sólo sí es sí'. "Esta legislatura de Sánchez y Podemos nos ha deparado muchos escándalos. Pero seguramente en estos años de 'sanchismo' que hemos visto cosas que jamás creímos que veríamos, nada ha sido tan escandaloso como la ley del 'sí es sí".

Ayer, recuerda el comunicador "tras un mes de apagón, el CGPJ depertó de su sospechoso silencioy le torció la mano a un Gobierno que está deseando que se hable de cualquier cosa menos del 'sí es sí'. El Consejo dijo que "actualizadas las cuentas, 943 condenados por delitos sexuales, siguen en prisión pero beneficiados por la ley y 104 puestos en la calle".

"No es cuestión de ideología, es algo más profundo, afecta a la seguridad de la gente. Nadie ha asumido responsabilidad por este tremendo desprósito. Esa ley aún está en vigor y por más que se apruebe ahora una reforma, el daño ya está hecho. El beneficio a los beneficiados no se lo quita ya nadie", advierte el director de Herrera en COPE.

"Se puede cambiar en 15 días el Código Penal para eliminar el delito de sedición para los amigos y socios de Sánchez, pero llevamos meses con este escándalo diario y la ley sigue beneficando a los delincuentes".

"Esto no es un asunto de Irene Montero es de Sánchez. En cualquier país normal, un escándalo de esta magnitud habría hecho caer al Gobierno o cuanto menos al responsable de área. Pero ahora solo queda esperar a que PP ayude al PSOE para desfacer este entuerto".

FERROVIAL

Otro asunto que le "gusta al Gobierno que hablemos es Ferrovial. No ha habido tanto interés por una junta de accionistas como la de hoy, que parece un partido de Champions" . Una junta que "hoy decide si aprueba una fusión inversa, si la filial que hay en Países Bajos asume a la matriz que está en España".

Previsiblemente, señala Herrera "la mayoría dirá que sí. Duelo al sol entre una empresa privada que quiere mover su sede social y un Gobierno que le acusa de delito de lesa patria".

Pase lo que pase, "quien ha quedado retratado en su afán intervencionista, en las inaceptables prácticas peronistas, ha sido el Gobierno al tratar de interferir decisiones de una empresa".

¿Por qué se quiere ir? , se pregunta Herrera. "Por una razon sencilla, cotizar directamente, no a través de certificados, en la Bolsa de NY. No va a ser la primera que cotiza el Wall Street, pero no lo hacen directamente, lo hacen a través de titulos, ninguna cotiza con sus propias acciones y marchándose lo que busca Ferrovial, es la cotización dual que te permite cotizar allí y aquí. ¿Por qué? En EEUU han decido que para realizar grandes contratos se prioriza a empresas norteamericanas que coticen en aquella Bolsa. El 92% de las inversiones comprometidas hasta 2027 están en EEUU, y esta empresa quiere pegarle un bocado a todo esto".

No obstante, pase o que pase en esta junta "es inactable el papel del Gobierno". "No es buena noticia que no haya sido capaz de evitar con buenas artes esa salida".

"Que un Gobierno autoritario pierda una batalla que nunca debiera haber empredido contra la libertad de empresa, eso sí que es bueno", conluye este asunto.

DOÑANA

Por último analiza Herrera otro tema que "ha sacado Moncloa para ver si despista lo de los 1000 violadores; Doñana, que para un progre hablar de ella es muy apetecible, aunque no la conozca".

El parlamento andaluz, “aprobó un plan de regadíos para una zona de Doñana, que afecta a 360 familias de la zona, pequeñas fincas”.

Buscan "regularizar estas hectáreas que regarán no con el acuífero 27 sobrexplotado de Doñana, sino cuando se haga algún trasvase de la cuenca del Tinto, Odiel o río Piedras". Trasvases que advierte "tiene que realizar el Gobierno central, que no es amigo de ellos”. Porque los trasvases, recuerda Herrera “no dependen de la Junta, sino del Gobierno de España”. “Si el agua fuera como la renta, sería de todos, pero aquí es del vecino por el que le pasa por delante”, ha concluido.

