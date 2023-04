Este jueves la junta de accionistas de Ferrovial ha respaldado por el 93,3% de apoyo el traslado de la sede social del grupo de España a los Países Bajos, haciendo caso omiso a las presiones del Gobierno de las últimas semanas.

Un asunto que ha analizado el presentador de 'El Cascabel' de TRECE, Antonio Jiménez, con la directora de 'Código Samboal', Ana Samboal. "Ferrovial es una empresa familiar y española, pero tiene sobre todo negocio internacional. Del Pino aún así ha apostado por España ante la junta, contribuyendo fiscalmente", ha explicado Samboal en su intervención este jueves en TRECE, antes de añadir que "la economía de Estados Unidos es mucho más barata y más dinámica que la española".

Asimismo ha abordado el tema económico del día Marc Vidal, economista, quien opina que "en principio, Ferrovial no debería de tener ningún problema, pero se traslada la impresión de que al Gobierno le incomoda". "Al final, el hecho de que una empresa se vaya a un lugar u otro tiene que ver con años facilitando los negocios. Las políticas económicas son complejas y España nunca lo ha puesto fácil a las empresas", ha asegurado Vidal. "No es normal, es contraproducente. Si las empresas no están, no se invierte en servicios públicos, realmente no hay precedentes".