Fuerte subida del Ibex al calor de los máximos históricos que marca esta tarde la Bolsa de Wall Street

La Bolsa de Nueva York marca máximos históricos esta tarde. El índice Dow Jones de valores industriales ha puesto proa a los 36.000 puntos, el S&P 500 flirtea con los 4.600 y el Nasdaq de tecnológicas supera los 15.500. Al este lado del charco también toca máximos la Bolsa de Francfot, mientras el índice bursátil paneuropeo Euro Stoxx 50 está a tiro de piedra de los 4.300 puntos. Todos son niveles nunca antes vistos. El índice Ibex 35 ha sumado hoy un 1,38 por ciento, hasta 9.182 puntos.

Todavía está muy lejos de su récord absoluto, que estableció en 16.000 puntos en el año 2007. Mapfre, los bancos, Telefónica, las eléctricas, Inditex y las empresas acereras han tirado hoy con brío del mercado. Solo han bajado con fuerza hoy las acciones de PharmaMar. Han perdido un 10 por ciento.



Los inversores más optimistas consideran que la mutación delta plus del coronavirus no generará finalmente grandes perjuicios. No debe ser motivo de pánico en los mercados, ya que solo es un 10 por ciento más contagiosa que la cepa original. Además, las vacunas existentes son razonablemente efectivas con esta variante, por lo que los mercados cada vez se muestran menos preocupados.



Sí generan dudas los indicadores macro económicos. Los últimos datos han sido preocupantes. En Alemania las ventas al por menor se han contraído en septiembre un 2,5 por ciento, frente al 1,1 de crecimiento en el mes anterior. El mercado esperaba un dato ligeramente positivo. La inflación en la zona euro se ha disparado hasta el 4,1 por ciento. España se ha desbocado hasta el 5 y medio por ciento. Mientras tanto, se ha enfriado la recuperación de la actividad económica. El PIB de EEUU se ha moderado hasta el 2 por ciento y hasta el 2,7 el de España. Esta misma tarde se ha conocido que el índice PMI de actividad en el sector manufacturero estadounidense ha bajado desde los 60,7 puntos de septiembre a los 58,4 de octubre.

La gran referencia de la semana serán las cifras de desempleo de Estados Unidos, que se publicarán el viernes. Los analistas esperan que la tasa de paro se mantenga en el 4,8 por ciento y que se hayan creado en torno a 350.000 empleos no agrícolas.

Ahora todos los ojos se dirigen hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, que reunirá los días 2 y 3 de noviembre a su comité de mercado abierto, el organismo que dirige su política monetaria. Los mercados descuentan ya una primera subida de tipos de interés en Estados Unidos en el otoño del año próximo. Algunos expertos, como los de Goldman Sachs, van un poco más allá o un poco más acá, en realidad, y pronostican la primera subida de tipos en EEUU en julio de 2022. Además, la Reserva Federal comenzará ya mismo -se espera que a finales de noviembre o comienzos de diciembre- a reducir sus compras de bonos. Actualmente la Reserva Federal compra deuda por 120.000 millones de dólares mensuales. Podría reducir esta cifra a razón de 15.000 millones de dólares cada mes.



El Banco de Inglaterra celebra consejo del jueves. También el Reino Unido está agobiado por el aumento de la inflación. Los analistas creen que el BoE subirá el precio del dinero a finales de este año o a comienzos del próximo. Así que crece la impresión de que los restantes grandes bancos centrales del mundo no tardarán demasiado en seguir el mismo camino si se confirma que la escalada de la inflación no es tan pasajera como se decía. El Fondo Monetario aconseja a los grandes bancos centrales que midan bien los tiempos, que esperen a comprobar la evolución de la inflación y que no endurezcan su política monetaria demasiado pronto para evitar su impacto sobre un crecimiento que está enfriándose.

El Banco Central Europeo cree que la inflación terminará por reducirse, aunque tardará más de lo esperado.