Una francesa se muda a vivir a Málaga, pide un Blablacar tras vender su coche y lo que aparece le cambia la vida: "¿Casualidad?"

El mercado de segunda mano es sin duda una buena forma de conseguir productos a mejor precio o de hacerse con aquellos que de otra manera ni nos plantearíamos comprar. Abarca un sinfín de negocios enfocados en la compra y venta de productos usados como coches de ocasión, muebles, artículos deportivos, ropa o dispositivos electrónicos.

economía circular

A nadie se le escapa que además de beneficiar a nuestro bolsillo, este mercado de segundas oportunidades también favorece la economía circular, la reutilización y el consumo más sostenible, lo que siempre es bienvenido por el medio ambiente.

Fomenta hábitos de consumo más responsable, ya que impulsa la reutilización de productos y disminuye la demanda de fabricar nuevos, evitando en cierta medida que acumulemos residuos de más.

Precisamente uno de los sectores que más apuesta por la segunda mano, es el del automóvil, un negocio imparable que de hecho se ha consolidado como una alternativa económica y práctica frente a los vehículos nuevos.

Y así lo reflejan los datos. Este mercado cerraba 2024 con un crecimiento del 8,6 %, respecto al año anterior, alcanzando más de dos millones de coches vendidos.

En otras palabras, por cada turismo nuevo se vendieron en España 2,1 de segunda mano.

eléctricos, a la zaga

Suele tratarse de coches con una antigüedad media que ronda los 11 años y que usan el diésel como combustible. Entretanto, a los eléctricos se puede decir que aún les queda un poco de recorrido ya que solo suponen una pequeña parte del mercado de segunda mano en España. Eso sí, con una demanda que va en aumento. En 2024, las ventas de estos vehículos usados crecieron un 54,7% en comparación con el año previo.

PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS Concesionario de coches

marcas y modelos más buscados

Los hábitos de compra en el mercado de coches segunda mano en España dejan claro que el consumidor busca modelos que combinen calidad, precio competitivo y buen rendimiento. Según datos recientes de GANVAM, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos, el Volkswagen Golf fue el más vendido en 2024, seguido del SEAT Ibiza y del SEAT León.

¿Y dónde se compran? Es sencillo. Puede ser a través de concesionarios especializados en este sector o a través de ventas entre particulares a raíz de un anuncio en internet.

Alamy Stock Photo Concesionario de coches

¿Casualidad o magia del universo?

Wendy es una joven francesa afincada en Málaga desde hace más de dos años que en su cuenta de TikTok @_pazyflores ha relatado precisamente una anécdota surgida a raíz de la venta de su coche usado.

"El universo es increíble", comienza explicando en su publicación. "Hoy vendí mi coche después de meses intentándolo para cumplir mi sueño: comprar una van y lanzarme a la aventura", explica sin poder contener la felicidad.

En ese impasse se vio obligada a pedir "por primera vez" un servicio de Blablacar. Para ello eligió a una chica que se publicitaba para viajar con un coche de marca Seat. Pero cual no sería su sorpresa cuando la desconocida apareció con "una furgoneta camperizada".

Wendy llegó entonces a pensar que se trataba de una señal del destino. "Cuando la vi dije 'no puede ser', acabo de vender mi coche porque quiero una furgoneta y tú vienes a recogerme con una".

Entonces, según explica empezaron a hablar de "del universo, de la energía, de sus viaje en India. Increíble, increíble, increíble", repite insistentemente, aún sin poder creérselo.

"Gracias universo por todo lo que me envías, gracias Blablacar por hacer que los viajes sean tan mágicos. Me encanta, me encanta. ¿Casualidad o magia del universo?", se pregunta finalmente.