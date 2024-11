Un joven de Huelva entra en una gasolinera de Japón y lo que ve salir del techo le hace dudar si vive en el presente: "Flipando"

Es verdad que las gasolineras en España han experimentado una gran transformación en los últimos años. Han diversificado el negocio y ofrecen mucho más que combustible para adecuarse así a las necesidades de sus clientes.

De esta manera muchas incluyen pequeñas tiendas con productos básicos, como alimentos y bebidas, o servicios de lavado o de aire para neumáticos. Algunas incluso cuentan con cafeterías o restaurantes, especialmente si están ubicadas en zonas de autopista.

Cierto es que todos los servicios añadidos pueden afectar al coste de la gasolina. Es por ello que muchos usuarios busquen establecimientos de bajo coste, que ofrecen unos precios más competitivos al incorporar el autoservicio o reducir al mínimo estos servicios adicionales.

También, con los avances tecnológicos, muchas estaciones han añadido opciones de pago móvil y puntos de carga para coches eléctricos, sumándose así a la necesidad de una movilidad sostenible y de energía limpia.

Muchos cambios que no han venido a alterar lo sustancial, al menos en nuestro país. Poco ha cambiado por ejemplo la forma en la suministramos gasolina al coche.

Pero no es así en otros países, que han optado por la innovación en este sentido. Ha pasado en Japón donde hay que dar muchas vueltas de cabeza para encontrar los surtidores.

El español Carlos Cruz ha compartido en su cuenta de TikTok @carloscruzrzz el momento en el que mientras visitaba una gasolinera del país se quedaba estupefacto al no encontrar ni los surtidores ni las mangueras de gasolina. "Estoy flipando, no lo he visto en mi vida".

"He llegado y no hay, pero es que están en el techo, esto es literalmente 2050", asegura este tiktoker de Huelva que cuenta con casi 130.000 seguidores.

Se trata de mangueras de gran longitud ocultas en el techo, y que con tan solo apretar un botón, descienden hasta que pueden ser manejadas por los propios conductores o por los empleados de forma sencilla mientras la gasolina se bombea desde un tanque que se encuentra oculto bajo tierra.

Se trata de un sistema por el que han apostado ya varios países entre ellos Japón. La elección responde a una necesidad de aunar funcionalidad y eficiencia.

Este diseño innovador mejora la circulación de los vehículos y reduce el riesgo de accidentes, ya que evita que pueda haber caos en la superficie del establecimiento.

Además este revolucionario diseño responde a la alta densidad poblacional y a los altos costos del terreno en Japón, donde cada metro cuadrado cuenta.

Japón cuenta con más de 125 millones de habitantes, concentrados en buena medida en las grandes ciudades. Es por ello que ante la necesidad de paliar la falta de espacio se haya impuesto la 'verticalidad'.

Su capital, Tokio es famosa por ejemplo por sus rascacielos. También sorprenden sus cementerios verticales y en lo más cotidiano, son profesionales del famoso 'doblado de ropa vertical" que permite ahorrar espacio en nuestros cajones de ropa de manera sorprendente.

El mensaje compartido por Carlos Cruz ha generado casi 150 comentarios que buscan una explicación a este concepto tan innovador o que comparten sus conocimientos al respecto.

En este sentido los hay que le recuerdan que Japón "es tierra de terremotos" o que se trata de una "solución de uso del espacio muy acertada" especialmente en ciudades como Tokio donde "no pueden crecer más a lo horizontal y por tanto optan por lo vertical".

