Viaja en un BlaBlaCar a Madrid y llama la atención del conductor varias veces: "Que le ponga un excelente"

BlaBlaCar está a punto de cumplir 15 años desde que desembarcó en España. Su negocio principal, por el que comúnmente es reconocida por los consumidores, es el de los coches compartidos para viajes de larga distancia. Ahí se producen muchas historias como la que ha compartido Lucía en un vídeo viral de TikTok.

Compartir coche para viajar se ha convertido en una práctica habitual para ahorrar costes. Actualmente, diversas plataformas ofrecen esta opción que, además de compartir los gastos de la gasolina y los peajes, se ha convertido en una manera de conocer gente. Sin embargo, hay experiencias de todo tipo.

Para aquellos que no tienen coche ni carnet, se trata de una forma de llegar a otra ciudad u otro barrio en un medio de transporte más personal, menos populoso, más flexible y más económico que coger un tren o un autobús. A los conductores les da la posibilidad de ahorrarse una pasta en gasolina y amortizar los viajes.

En concreto, esta aplicación llegó a España en el año 2010 como una revolucionaria App con la finalidad de que conductores pudieran compartir su coche para así sufragar los gastos de este, en los viajes de larga distancia que realizasen. En la actualidad, solo en nuestro país, más de ocho millones de personas están dadas de alta como usuarios.

BlaBlaCar

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo. Los conductores registrados publican un viaje con un punto de salida y otro de llegada, a una hora estimada, y se establece un precio por asiento. Los pasajeros simplemente tendrán que reservar. El conductor será el que finalmente apruebe esa reserva y todos los trámites se realizan dentro de la aplicación.

De hecho, para que no haya problemas, el cobro no llega al conductor hasta el día del viaje, siempre que cumpla con lo prometido. No obstante, como suele ocurrir, hay delincuentes con malas intenciones que buscan estafar a los usuarios de esta plataforma mediante engaños de todo tipo.

Algunos usuarios malintencionados están engañando a los usuarios para que realicen el pago fuera de la aplicación, en ocasiones a través de enlaces dudosos. Nunca debemos acceder a enlaces enviados por los conductores, ya que todos los trámites necesarios para reservar un viaje están integrados en la aplicación.

Aunque un enlace pueda parecernos inofensivo, es posible que contenga un virus capaz de robar tu información personal y bancaria. Por lo tanto, si el conductor te pide que pagues fuera de la aplicación proporcionándote un enlace, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, deberías evitarlo.

Llama la atención del conductor varias veces

En esta ocasión, el problema de Lucía fue, por otro lado. Esta joven se subió al coche con dos jóvenes y otras dos viajeras que iban en la parte de atrás del vehículo. Al parecer, todo comienza mal porque no era ni tan siquiera el mismo coche. Pero el conflicto llega cuando ya emprendieron camino como cuenta en el vídeo.

Más allá del problema con la música que también comenta, sobre todo se vieron en peligro por la conducción que puso en práctica la persona que iba al volante. El responsable de ese viaje de BlaBlaCar no tuvo un buen comportamiento, menos aún cuando también pidió que le pusieran una nota "excelente".