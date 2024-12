Una joven de Zafra compra un Seat de segundamano y al pasar la ITV alucina con lo que le pide que haga con su coche uno de los técnicos: "Miedo"

Hoy en día, adquirir un coche de segunda mano en buen estado ya no depende del azar. Sin embargo siempre lo más recomendable es optar por empresas especializadas con una sólida reputación en el mercado, que cuenten con técnicos cualificados para llevar a cabo revisiones completas y garantizar la calidad del vehículo.

Y es que adquirir un coche de segunda mano implica evaluar diversos aspectos importantes. Es una opción más económica que comprar uno nuevo, lo que permite acceder a vehículos de mayor gama por menos dinero.

Sin embargo, es fundamental inspeccionar el estado general del automóvil, revisando su mecánica, historial de mantenimiento y kilometraje para evitar inconvenientes a largo plazo.

También es necesario confirmar que la documentación esté en regla, comprobando que no tenga cargas o embargos, así como realizar una prueba de conducción y acudir a un vendedor confiable garantiza una compra más segura.

Captura de pantalla @teresafurquet

crece el interés

Lo cierto es que el interés por los coches de segunda mano crece en Europa, impulsado por el alza de precios y una mayor conciencia ambiental, y España no es la excepción.

En el primer trimestre de 2023, se vendieron 467.282 vehículos usados en el país, lo que representa un aumento del 3,3 % respecto al año anterior. Y es que los compradores buscan cada vez más garantías a precios accesibles.

tienen garantía

Así es, los coches de segunda mano, tienen garantía. En España, los vehículos usados comprados a concesionarios o vendedores profesionales están protegidos por la Ley de Garantías de la Unión Europea, que exige un mínimo de un año de cobertura desde la compra.

Algunos vendedores incluso amplían esta garantía a dos años para mayor confianza.

En ventas entre particulares, no existe obligación de garantía formal, pero el vendedor debe asegurar que el vehículo no tenga defectos ocultos. En caso de problemas no declarados, el comprador puede reclamar dentro de los primeros seis meses, siempre que demuestre el desperfecto.

En cualquier caso si vamos a comprar un coche usado, es mejor elegir un vendedor confiable, revisar documentos como el historial del vehículo y solicitar una inspección mecánica previa.

Al adquirir un coche usado, uno de los factores clave es el kilometraje, ya que un número elevado puede reflejar mayor desgaste en componentes esenciales como frenos, caja de cambios o catalizador.

Además es fundamental revisar aspectos clave como la titularidad del colche o el estado de la carrocería en busca de daños o reparaciones previas el motor asegurándote de que no haya fugas y los niveles de líquidos sean correctos. Verificar el funcionamiento des neumáticos y faros y el historial de mantenimiento solicitando el libro de revisiones.

Comprobar los embargos, la ITV vigente y los seguros actualizados para evitar sorpresas, es igualmente recomendable.

Bueno, pues uno de estos coches de segunda mano se lo ha comprado una joven de Zafra, Teresa Furquet que ha compartido la experiencia en su cuenta de Tiktok @teresafurquet.

En su caso se trata de un precioso Seat 600 clásico rojo de 54 años que no había pasado la ITV desde hacía diez años.

En el vídeo la influencer anima a sus seguidores a acompañarla en esta primera revisión después de una década. "Me lo compré hace una semana y lleva sin pasar la ITV desde 2013, a ver qué tal y a ver si no tenemos ningún problema". "Me da miedo que se me caiga", reconoce en algún momento de la grabación. En total, según comparte, el vehículo suma casi 45.000 kilómetros.

Este modelo fue adquirido principalmente por la clase media de España, que no podía permitirse vehículos de gama alta. En 1957, se comercializó con un precio aproximado de 19,000 euros actuales (equivalente a 65.000 pesetas de la época).

Teresa ha elegido pasar la revisión en Almendralejo, a unos 40 kilómetros porque según cuenta, "en Zafra imposible conseguir cita".

Una vez comenzada la revisión, una de las preguntas que le realiza el técnico tiene que ver con el limpiaparabrisas. ¿Tiene agua? A lo que Teresa responde negativamente. El caso es que el sistema de pulverización de agua no era obligatorio en la época y el 600 en cuestión no lo equipaba", según explica Autobild.

Finalmente consigue superar la prueba... al menos hasta el año que viene.

Cargando…

TE PUEDE INTERESAR: "Llegará un momento en que no te podrás comprar un coche ni un patinete" | Oyentes de Herrera