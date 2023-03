Ferrovial no es la primera: las otras multinacionales que también se marcharon a Países Bajos

Es oficial. Ferrovial cambia España por Países Bajos. La noticia, aunque sorprendente, no deja de ser una práctica habitual de muchas multicinacionales. Este es uno de los argumentos de Ferrovial para defenserse de las críticas por parte del Gobierno. El director de Comunicación de la compañía, Francisco Polo, ha explicado este viernes en 'Herrera en COPE' que no son los primeros en marcharse y que eso no les hace menos españoles.

El 'dircom' de Ferrovial ha hablado de empresas concretas. "Ayer una empresa británica del sector de la construcción, CHR, ha anunciado que va a pasar de cotizar en la bolsa de Londres a hacerlo en la de Nueva York. Fiat ha pasado a cotizar también en los Paises Bajos y nadie puede dudar de la italianidad de Fiat", ha expuesto.

Polo ha puesto también el ejemplo de Pau Gasol. "Se formó en España y se fue a Estados Unidos. Luego ganó dos anillos con los Lakers, pero él siempre defendió la camiseta de España". "Si cotizamos en la bolsa de Nueva York, los españoles van a estar orgullosos porque vamos a seguir siendo una empresa española y tendremos nuestra base y nuestras raíces aquí en España", ha defendido.





Otros precedentes

Precisamente, la marca italana de vehículos es uno de los casos que más revuelo generó en su momento. Fiat, creada en 1899 por Giovanni Agnelli, sobrevivió a dos guerras mundiales y fue creciendo siempre muy ligada a Italia. En 2014, la familia Agnelli, propietaria de la marca, decidió trasladar Fiat-Crysler a los Países Bajos. El movimiento se materializó en 2016 y fue una conmoción para el país.

Otro caso llamativo es la marca de muebles 'Ikea', que ha traslado su sede social de Suecia a Países Bajos en 2016. También el de la empresa europea más importante de aviación: Airbus. Nacida tras la unón de Aérospatiale-Matra (Francia), de DASA (Alemania) y de Construcciones Aeronauticas SA (España), tiene su sede social en la ciudad de Leiden (Países Bajos).

El país tambien ha conseguido ser la sede europea de muchas multinacionales nacidas en otros lugares del mundo. Llamativos son los casos de Coca Cola o Sony que, tras el 'brexit', abandonaron Reino Unido y ubicaron su sede en el país de los tulipanes. Destaca el filón entre las tecnológicas. Compañías históricas como Panasonic tienen su ubicación en los Países Bajos, pero también otras de más reciente creación como Netflix, Tesla o Uber, que han visto en los Países Bajos el lugar idóneo para asentarse en el continente europeo.