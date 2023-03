Ferrovial responde en COPE a los reproches de Sánchez: “Una decisión así no se toma por razones personales"

La reubicación de la sociedad matriz de Ferrovial en los Países Bajos sigue dando que hablar, si bien son muchas las voces que apuntan a una “cortina de humo” que busca amortiguar el impacto mediático de la polvoreda levantada por el caso Mediador.

En Herrera en COPE, Francisco Polo, dircom de Ferrovial ha dejado claro que trasladar su 'cabecera' a los Países Bajos, no significa que la empresa “deje España ni se fuge". “Lo más sustantivo va a seguir como hasta ahora, vamos a seguir cotizando en el Ibex 35, se mantendrá el empleo -5500 personas-, vamos a seguir haciendo obras y manteniendo el plan de inversiones”. Además ha destacado “seguiremos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributando en España como hemos hecho siempre”.

Seguiremos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributando en España

La razón que nos impulsa es el crecimiento de Ferrovial

Desde que la empresa anunció su marcha, el Gobierno no ha dejado de mostrar su malestar, que no ha dudado en achacar a intereses personales de la familia Del Pino, primer accionista de la constructora. “Una decisión de esta naturaleza no se toma por razones personales ni del presidente de la sociedad, ni de sus directivos”, ha zanjado Polo en COPE. “Ferrovial es una compañía muy importante, que en números redondos factura 8000 millones en obras por todo el mundo, con muchos accionistas, por lo que una decisión de esta envergadura se toma porque la compañía considera que para seguir creciendo necesita estar en mercados donde haya mayor liquidez y mayor apetito por apoyar inversores internacionales".

"Pensando en el futuro de la empresa"

Ferrovial, señala "ha apostado por una solución dentro de la normalidad, pensando en el futuro de la empresa, en crecer, sumar y competir” y por ello se ha optado por Holanda "un país con un buen marco jurídico", lo que ha matizado "no quiere decir que pensemos que en España no lo haya".

Desde el punto de vista fiscal esto es completamente neutro para la empresa

En este sentido, Francisco Polo ha salido al paso de las acusaciones de que la decisión iría encaminada a conseguir mayores ventajas fiscales. “Desde le punto de vista fiscal esto es completamente neutro para la empresa” y “para la Hacienda española el impacto es mínimo e irrisorio".

Holanda ¿paraíso fiscal?

El dircom de Ferrovial ha insistido en que“Holanda dista mucho de ser un paraíso fiscal”, en respuesta a los reproches de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de que la empresa se iba a uno de estos refugios tributarios.“Donde Ferrovial quiere trasladar su sede corporativa es un país europeo", donde recuerda "hay libertad de movimiento de personas y de capitales”.

Además, aclara que el traslado de su sede social se realiza en el marco de una "figura societaria que facilita el movimiento de las sociedades dentro de Europa”.

La compañía, ha concluido "seguirá siendo una empresa española y si alguna vez cotizamos en la Bolsa de Nueva York, los españoles estarán orgullosos".