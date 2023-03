Marc Vidal alerta del peligro de que otras empresas sigan los pasos de Ferrovial: "Mirar por qué se van"

El país se encuentra agitado con la marcha de Ferrovial de España, el operador de infraestructuras y una de las principales empresas españolas que pasará a ser holandesa, tal y como ha señalado su propio presidente Rafael del Pino. Además, él mismo ha comunicadeo que pasarán a cotizar en el mercado estadounidense. Ante esta importante partida de la compañía de nuestro país, en 'Herrera en COPE'hemos tenido que analizar con Marc Vidal lo que supondrá, en la 'Salida de Emergencia'.

La intención de Ferrovial

Pero, ¿qué intención tiene Ferrovial llevando a cabo este movimiento? Marc Vidal responde: "Proteger y facilitar la expansión internacional y el crecimiento de la compañía mediante un entorno más estable, desde el punto de vista legal, con mayores oportunidades para obtener financiación, y un ambiente fiscal que sea más favorable o estable, más o menos", señalaba. Sin embargo, según el analista económico, el Gobierno no lo ve igual: "Por eso acusa a los accionistas de ser malos españoles, obviando que el 90% de su valor en Bolsa procede del extranjero. El Gobierno le recuerda a Ferrovial que se lo deben todo a España, refiriéndose a la administración como si los contratos hubieran sido un regalo y no un concurso público. Entiendo que sus condiciones y garantías fueron las idóneas cuando se lo concedieron y, por eso, obtuvieron las licitaciones que ejecutaron correctamente", explicaba.

"Y el Gobierno amenaza con adoptar medidas contra una decisión legítima que busca lo mejor para sus inversores y accionistas. Y eso es algo que, si no has trabajado en tu vida en el sector privado, no lo puedes entender. Otra cosa sería saber qué quiere decir con adoptar medidas, porque suena fatal", continuaba diciendo.

"El 82% de sus ingresos, en el 2022, provienen de Estados Unidos, Canadá, Polonia y Reino Unido principalemente, y luego ya viene el resto. Están vilipendiando a una compañía con proyectos como la Interestatal 35, que cruza de norte a sur de Estados Unidos, el metro de Sidney, la reforma del aeropuerto de Heathrow, la autopista 407 de Canadá o el mismísimo túnel bajo el Támesis. No es cualquier cosa. Pero estamos en manos de gente que le produce urticaria la generación de capital, de ahorro, la propia inversión. Una alergia que solo se les calma con gasto, impuesto, déficit y deuda, como hemos visto estos últimos dos años", criticaba Marc Vidal, haciendo referencia al Gobierno.

El peligro por otras empresas

"La empresa cotizada se debe a accionistas e inversores. Y esto es clave. Porque estos invierten en base a un plan de negocio fiable. Si estos perciben que cualquier momento un Gobierno puede cambiar las reglas porque, según ese Ejecutivo, la empresa está ganando demasiado, pues los inversores pueden retirarse. Y eso pone en riesgo el crecimiento de la empresa y la viabilidad competitiva. Y, por eso, tienen derecho a buscar esa estabilidad, ir donde sea. Menos acusaciones al aire y más mirar por qué se van", lanzaba el analista económico.

"Menos discursos revolucionarios de sofá y más política económica homologable. Ningún país serio se dedica a amenazar, a expoliar, a insultar a sus principales creadores de riqueza. Básicamente porque al final, algunos -como le pasa a Ferrovial-, deciden irse por la 'Salida de Emergencia'", sentenciaba Marc Vidal.