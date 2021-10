Facebook se desploma en Bolsa tras la caída de sus principales redes sociales

Este lunes, el servicio de Whatsapp, Facebook e Instagram, todas propiedad de Facebook, se ha visto interrumpido este viernes alrededor de las 17.30 horas peninsulares de España y en otras partes del mundo.

Así, la conocida app de mensajería instantánea no permite enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no permite actualizar el muro de publicaciones o la barra de stories y Facebook no permite acceder a la red social.

La caída ya ha generado un amplio eco en otras redes sociales como Twitter, donde Whatsapp es 'trending topic' con más de medio millón de menciones en menos de una hora. No obstante, las consecuencias para la compañía de Zuckerberg también están siendo de índole económica. Las acciones de la multinacional se han desplomado en Bolsa un 5,53% esta tarde, tras arrancar la jornada ya en rojo por las filtraciones de documentos internos.

Los títulos bajo el nombre de la red social más reconocida en todo el mundo, que cuenta con casi 2.000 millones de usuarios activos, arrancaban el día por encima de los 345 dólares por unidad y tras la caída han bajado hasta los 323 dólares. Y continúan en descenso. Este sería su precio más bajo desde mayo y la caída es la peor desde el 28 de octubre del año pasado, cuando cerraron con una baja del 5,5%.

Facebook ha emitido un breve comunicado en el que se han disculpado con los usuarios mientras aseguraban que el incidente se resolvería en el menor tiempo posible.

El director de Tecnología de Transparent Edge Services, Diego Suárez, ha atribuido la caída a un posible problema de DNS, es decir, los registros que traducen los nombres de dominio a las direcciones de IP.

"Sin estos registros, los navegadores y apps no saben 'encontrar' los servidores que entregan el contenido de las redes sociales", ha apuntado el experto en declaraciones enviadas a la prensa.

Este cree que se habrían producido cambios profundos en la infraestructura de la red social, ya que también se han retirado las rutas BGP, otro paso necesario para que los dispositivos accedan a las plataformas de la empresa estadounidense.

Durante este apagón, se ha elevado el consumo de Twitter y de otras herramientas de comunicación como Telegram que también se está viendo saturada ante la gran cantidad de nuevos usuarios.

Sí. Muchos nuevos usuarios se están uniendo a la plataforma, lo que ha generado lentitud en algunos casos. Nuestros genios de los servidores están trabajando para mantener todo funcionando. — Telegram en español (@telegram_es) October 4, 2021

Zoom, Gmail, Tik Tok y Teams se han convertido en trending topic en Twitter a nivel mundial pues los usuarios tratan de encontrar otras formas de comunicación similares a Whatsapp.