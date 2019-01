El expresidente de Nissan: "Soy inocente"

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn ha rechazado este martes las acusaciones levantadas contra él al comparecer ante un juez en su primera aparición pública tras su detención en Tokio, el 19 de noviembre pasado.

Ghosn, de 64 años, se ha presentado en una sala de los tribunales de Tokio esposado, con traje oscuro, camisa blanca y sin corbata, con calzado de plástico y más delgado de lo habitual, de acuerdo con el "pool" de periodistas autorizados a estar presentes en la sala.

Dos guardias que le acompañaban le han quitado las esposas tras llegar a la sala, donde ha sido colocado en un asiento frente a los tres abogados presentes en el tribunal, encabezado por el juez Yuichi Tada.

Ghosn está a la espera del juicio, pero la audiencia de este martes estaba programada únicamente para ser informado de los cargos en su contra.

Está acusado de ocultar presuntamente millonarios ingresos pactados con Nissan a partir de 2011 y de violar supuestamente la confianza de la empresa al utilizarla para cubrir pérdidas financieras personales.

Pero el poderoso directivo del sector de la automoción ha negado los cargos ante el juez. "Soy inocente de las acusaciones en mi contra (...). He sido acusado injustamente", ha asegurado Ghosn, nacido en Brasil y educado en el Líbano y en Francia. "Sólo tengo amor y agradecimiento desde el fondo de mi corazón a Nissan. He hecho todo mi esfuerzo en favor de Nissan y he llevado a cabo mis tareas de forma justa, correcta y legalmente", iha insistido.

En la audiencia judicial, pedida por los abogados de Ghosn para conocer personalmente las acusaciones, el juez le ha leído los cargos y le ha dicho que está detenido para evitar que se fugue del país y pueda ocultar pruebas.