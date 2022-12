Un experto económico desvela lo que va a pasar con los alimentos de aquí a unos años en España

Acaba de empezar el último mes del año y ya no queda nada para cambiar al 2023. Diciembre lo empezamos con las mismas preocupaciones con las que terminó noviembre: con la inflación aún por las nubes -el último dato del IPC, el adelantado, marcaba el 6,8%-. A esto hay que sumarle el dato del paro de este viernes en el que, a pesar de haber un descenso de 33.512 personas, lo que inquieta es que ahora se crea menos empleo; y también el problema de la sequía y de las altas temperaturas, que se traslada a los productos de los que nos alimentamos a diario.

De hecho, este otoño está lloviendo un 27% menos, por lo que se han puesto en marcha las mayores restricciones en las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Cataluña, con el fin de controlar el uso del agua. Y aunque en este mes de noviembre ha habido más precipitaciones que en el anterior, estas se han distribuido de forma desigual. Es más, según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el 46,6% de la superficie geográfica de España está en sequía prolongada, directamente asociada a esta falta de lluvias.

La extrema solución de los agricultores y regantes ante la sequía: "Es drástica pero eficaz" @copeandaluciahttps://t.co/ieLfB37l1g — COPE (@COPE) November 4, 2022

Esto acaba repercutiendo en las tierras de cultivo, lo que hace que baje la producción y, por consiguiente, suban los precios de los alimentos y haya menos demanda de los mismos, lo que hace que los ciudadanos tengan que cambiar sus hábitos de consumo si no se quieren gastar más de lo previsto -sobre todo con la inflación tan elevada en la que nos encontramos-. Para tratar este tema más a fondo, en cope.es hemos hablado con Joan Ripoll, director del grado en Economía y Gestión de la Universitat Abat Oliba CEU, para que diese las claves de lo que podía suceder en unos años.

Las consecuencias

Ante esta preocupante situación, los expertos llaman a la calma y aseguran que, en un futuro no muy lejano, no creen que vaya a haber "problemas de desabastecimiento" y tampoco escasez de alimentos. Sin embargo, lo que sí que puede pasar es que, "para productos como la carne, la carne de vacuno, la leche, la fruta, las hortalizas... se va a producir menos", aseguraba Joan Ripoll. Y esto se va a deber a varios factores, entre ellos la sequía y las altas temperaturas, tal y como señalaba el experto. Además, el director en Economía ha puesto un ejemplo con uno de los productos más vendidos y más consumidos: la leche.

"Sí que hay una insuficiente producción de leche en España. Esa insuficiencia nos lleva a importar leche del resto de Europa, pero esto no es algo nuevo, es decir, no es algo provocado por la inflación, la crisis actual con la guerra. Esas circunstancias lo están agravando, pero no es la razón principal. Esta tiene que ver con la política agraria y con la decisión de la Comisión Europea de asignar cuotas de producción a los países", explicaba Joan.

#AUDIO ?? | La sequía agrava el aumento de precios del aceite: "Puede llegar a seis o siete euros la botella de un litro” https://t.co/X7en91A8fn — COPE (@COPE) October 19, 2022

A estos dos inconvenientes se suman, como bien señalaba el experto, la falta de agua y las elevadas temperaturas: "Como consecuencia de la sequía disponemos de menos caudal de agua a un precio más elevado y las temperaturas más altas también merman la producción. Esto en términos de producción agropecuario", destacaba. En este aspecto, Ripoll ha explicado que el sector que se verá más afectado será el de las frutas y hortalizas.

"Al producirse menos, si hay menos demanda, los precios van a subir. Esta va a ser la consecuencia más inmediata. Entonces, para ver qué tipo de productos hay de esa menor producción, basta con mirar la evolución de los precios. ¿Podremos consumir fruta o verdura? La respuesta es que sí, pero a un precio más alto porque la producción se va a ver minorada por la sequía y lo que comporta la sequía: temperaturas más altas y menor acceso al recurso del agua", zanjaba Joan Ripoll, respecto al problema que habrá con los alimentos en España en un futuro.