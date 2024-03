Este es el detalle que debes mirar en tus billetes de 5 euros para saber que no son falsos: están circulando

Seguro que en alguna ocasión ha pasado por tus manos algún billete falso y no te has dado ni cuenta. Si es de poco valor, puede no tener importancia, pero si es de más de 20 euros ya se nos empieza a hacer un nudo en el estómago.

Y es que las falsificaciones afectan a prácticamente todos los billetes, si bien los de 5 y 10 euros son las más habituales, ya que se les presta menos atención por tener menor valor, según ha advertido la policía.

A pesar de que cada vez utilicemos menos las monedas y billetes, su falsificación no cesa. Mientras haya efectivo, habrá copias. Y el terreno sigue abonado porque, según un reciente estudio del Banco de España, el efectivo continúa siendo el principal medio de pago en España, ya que el 65 % de la población lo usa a diario en establecimientos físicos, seguido de la tarjeta (32 %) y de los dispositivos móviles, utilizados por el 10 % de los ciudadanos, frente al 7 % de 2022.

La falsificación es una práctica que va al alza espoleada porque cada vez es más fácil hacer copias, comprarlas por Internet y colocarlas en comercios.









En Cataluña por ejemplo se intervinieron en 2022 nada menos que 14.800 billetes falsos -en su mayoría de 20 y de 50 euros. Una tendencia que parece al alza que ya se disparó en 2021, cuando subió en un 152 %, tras una drástica caída del 54 % en 2020 -al bajar la actividad por el covid-, y un descenso del 7,2 % en 2019.

Y a la vez que crecen estas falsificaciones, también crece su calidad, haciéndolas más sofisticadas.

En todo este tiempo, la forma de falsificar ha cambiado. Antes de 2018 o 2019, era difícil que cualquier persona los pudiera comprar para luego colocarlos y obtener beneficio. Ahora gracias entre otras razones, a la 'Deep Web', el internet oscuro, se puede acceder a canales para comprar los billetes falsos, que se pagan habitualmente con criptomonedas para no dejar rastro.









Los billetes de atrezzo

Al mismo tiempo también repunta el uso de esos billetes de “atrezzo” que se venden legalmente -por ejemplo para películas-, y que llegan especialmente desde China. Si no nos fijamos demasiado pueden pasar por auténticos. La diferencia estriba en que incluyen una franja impresa advirtiendo que son copias. Pero lo dicho, para verla, hay que poner bastante atención.

Es el caso de un billete de 5 euros falso que incluye este aviso y que una usuaria de TikTok ha advertido que "está circulando". "Hay que tener cuidado porque son casi idénticos y cuesta apreciar que es falso".

Mariajesusdelama, como así se llama explica en un vídeo la diferencia entre dos billetes de cinco euros, uno auténtico y otro falso y resalta un detalle; Unas letras situadas en el extremo izquierdo que advierten 'This is no legal tender, its used for motion props'. Vamos, uno de esos billetes de atrezzo de los que hablábamos.

Muchos comentarios le replican que no es difícil darse cuenta de que es falso. "Lo pone en el propio billete en inglés que no es real (en la banda), y bajo el logo de la unión europea pone 'Movie Money", señala uno de ellos.

Hace tiempo la OCU también avisaba de un bulo que en este caso afectaba a los billetes de 20 euros. "No todos los billetes que acaban en 854 son falsos". Salía así al paso de una fotografía que estaba circulando por la red en la que se aseguraba que se habían "detectado billetes falsos de 20 euros con la numeración T55501929854". La OCU dejaba claro que era "cierto" si bien eso no quería decir "que todos los billetes que acaban en 854 fueran falsos".





Qué debo mirar para saber que es auténtico

Si casualmente uno de estos billetes ha caido en nuestras manos ¿qué debemos hacer? Lo aconsejable es retirarlo del mercado, no tratar de 'colárselo' a otras personas y llevarlos a la comisaría más cercana.

La Policía Nacional ofrece un “truco, rápido y eficaz”, señalaba la OCU, para identificar los billetes ilegales en tres pasos:

.- TOCAR las impresiones para apreciar el relieve

.- GIRAR el billete comprobar si tiene las marcas de agua y el hilo

.- MIRAR la banda y el parche.

Recuerda que el uso de billetes falsos es un delito.