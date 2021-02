España crecerá más de lo previsto pero lejos de lo que estima el Gobierno

España es el país que más ha caído económicamente por la pandemia de toda la Unión Europea, un 11%. Así lo constatan las previsiones de invierno que Bruselas ha presentado este jueves.De esta manera crecemos más de lo previsto pero lejos de los números que maneja el Gobierno.

Hacer previsiones económicas en medio de una pandemia como la que se está viviendo en todo el mundo es un ejercicio extraordinariamente complicado incluso para los mejores expertos que trabajan a diario en las Instituciones Europeas.

Además, en estos momentos la actividad económica cambia en función de cada país porque no todos tienen la misma situación epidemiológica y por extensión las mismas restricciones. El caso de España es particular porque hay unas medidas más o menos restrictivas dependiendo de la Comunidad Autónoma con las consecuencias directas que esto tiene en la economía. En algunas zonas los comercios y la hostelería por ejemplo están cerradas y en otras no y eso inevitablemente se refleja en el crecimiento.

España, el país que más sufre la crisis del coronavirus

En 2020 la caída del Producto Interior Bruto fue del 11 por ciento, casi el doble de la media de la unión Europea que se situó en el 6,3 por ciento.

De todas formas, la Comisión Europea cree que la recuperación será mejor de lo previsto hace unos meses. En principio la economía española crecerá un 5,6 por ciento este año y un 5,3 el año viene. Un crecimiento que es ligeramente superior a lo previsto por los funcionarios comunitarios a finales del año pasado.

Bruselas mejora el crecimiento de España, de todas formas se queda lejos del optimismo del Gobierno que asegura que la economía española crecerá en torno al 7 por ciento a lo largo de este 2021.

DESEMPLEO Y TURISMO

La Comisión Europea asegura que los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales han sido muy positivos para evitar la pérdida masiva de puestos de trabajo. De todas formas reconoce que esta pandemia está provocando el cierre de miles de empresas con las consecuencias que esto tiene en el empleo.

Además, Bruselas recuerda que el turismo es el sector más castigado por la crisis del coronavirus. La Comisión Europea espera que este verano se pueda recuperar, al menos parcialmente, de todas formas, es consciente de que la incertidumbre que se está viviendo con esta tercera ola de la pandemia está impidiendo que tengan lugar reservas masivas sobre todo de operadores extranjeros.