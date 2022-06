No dura mucho la alegría en la casa del pobre, vuelven a tensarse las Bolsas y el mercado de deuda

De momento, el Banco Central Europeo no ha convencido a los mercados financieros. El de deuda pública sigue muy revuelto, plagado de reticencias y de dudas. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años, después de una mejora inicial, ha vuelto a deteriorase y se coloca de nuevo en puertas del 3 por ciento. Los bonos italianos al mismo plazo rozan el 4 por ciento. Las primas de riesgo de España e Italia bajan a 118 y 217 puntos, respectivamente, debido a que también ha subido el rendimiento del “bund” alemán.



Las Bolsas también se tambalean. La de Nueva York se mueve con fuertes pérdidas esta tarde. Dentro de casa el índice Ibex 35 cierra la sesión en 8.078 puntos, con una caída del 1,2 por ciento. Falta por saber si las correcciones en los mercados de valores suponen una oportunidad de compra para los inversores que miren hacia el medio y largo plazo o si desatan nuevas escenas de pánico.



Las referencias hoy han sido muy variopintas. El Banco de Inglaterra se ha atenido al guión previsto y ha elevado su tipo de referencia en 0,25 puntos. Es su quinta subida consecutiva. Sí ha sorprendido el Banco de Suiza que se ha descolgado con un alza de medio punto en el precio del dinero.

Mañana le toca el turno al Banco de Japón Mientras tanto, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha reafirmado la determinación de la entidad en luchar contra la “fragmentación” del mercado de deuda, es decir del excesivo aumento de los costes de financiación de los países del sur de Europa. Ha asegurado que el BCE pondrá en marcha rápidamente la nueva herramienta para evitar el encarecimiento de la deudapública de los países llamados periféricos.



La buena noticia en los mercados viene de la mano del petróleo, que baja esta tarde a 118 dólares por barril de crudo del Mar del Norte. Pese a ello los carburantes marcan máximos históricos en los surtidores de las gasolineras. Tanto la gasolina sin plomo de 95 octanos como en gasoil se pagan por encima de dos euros por litro. En concreto 2,117 euros cuesta como media la gasolina y 2,003 euros el litro de gasóleo. Ambos se han comido la subvención de 20 céntimos por litro.

En un año la gasolina se ha encarecido un 55 por ciento, mientras el gasoil es un 64 por ciento más caro. La subida es de un 30 por ciento desde la invasión de Ucrania. Algunos analistas no descartan ver más caros todavía los carburantes. Los más pesimistas barajan incluso los 3 euros por litro a medio plazo si no mejoran las cosas en los mercados y no se restablecen los niveles “normales” de suministro.

En las divisas, el euro repunta y se cambia por poco menos de 1,05 dólares, mientras el Bitcoin no levanta cabeza y lucha con los 21.000 dólares. El Tesoro ha colocado hoy bonos y obligaciones. Ha captado 4.500 millones de euros. Sigue siendo fuerte la demanda internacional sobre la deuda española. Hoy ha rozado los 7.000 millones.

Pero ha sido inferior a subastas precedentes de estos títulos. La rentabilidad de los bonos a cinco años ha subido del 1,407 al 2,367 por ciento, mientras la de las obligaciones a quince ha reputando hasta el 3,273 por ciento, frente al 1,047 anterior. Se ha encarecido sustancialmente por tanto el coste de financiación de la deuda española a estos plazos.

El martes el Tesoro vendió 1.975 millones de euros en la subasta de letras a 3 y 9 meses. La rentabilidad de los títulos a tres meses ha sido menos negativa que en la subasta precedente. Ha pasado del menos 0,478 al menos 0,350 por ciento. El rendimiento de las letras a 9 meses ha quedado en el 0,660 por ciento, frente al menos 0,081 de la anterior colocación. Pasa por tanto de los rendimientos negativos a los positivos.