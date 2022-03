Daniel Lacalle analiza en COPE los cambios comerciales: "El coste de importación se va a encarecer aún más"

La economía protagoniza un papel fundamental en el conflicto de Ucrania que, por el momento, permanece sin encontrar una solución temprana a la invasión, que empezó hace ya más de un mes. Mientras ciudades como Kiev o Mariúpol siguen siendo víctimas de constantes bombardeos, la Unión Europea continúa generando movimientos para tratar de apretar más la soga del pulmón financiero del país de Vladímir Putin.

Teniendo en cuenta este escenario, cualquier acción que realice occidente, puede suponer un golpe definitivo a la economía del rublo. Esta última acción supone el cierre de la ruta comercial entre China y Europa que, a su vez, pasa por Rusia, algo que beneficia indirectamente a los bolsillos rusos. A Europa esta acción no le va a salir barata, puesto que pasar a mover todos esos productos por mar es más caro.

Lo contaba en COPE el economista Daniel Lacalle, haciendo hincapié en que para la Unión Europea "eso iba a suponer un encarecimiento" sea cual fuere la situación, pero la actual situación respecto al combustible "lo encarece más". El objetivo de esta medida no es más que apretar con más insistencia el cinturón financiero de Rusia, con lo que ello supone, que es igualmente apretar el cinturón de toda Europa.

Asumiendo Europa esa "diferencia sustancial" en el coste del transporte, Daniel Lacalle tiene claro que "la economía rusa tiene el apoyo de China de manera indirecta", y eso va a continuar porque "la posición de China no va a cambiar". Aun así, es destacable que para los rusos "la situación sigue siendo muy negativa"; a pesar del apoyo de los chinos, no va a mejorar su posición por un motivo clave: "No es lo mismo hacer transacciones con oriente que con occidente", esto puede generar mucho más daño a la economía del rublo.

El bolsillo ruso se encuentra en un momento de alto riesgo que parece no tener fondo. El riesgo de estas guerras se está viendo ya, "Putin no tiene preocupación por la situación económica de su país", cuenta Lacalle. En ese panorama complejo, la estrategia del régimen es simplemente "echar la culpa a las sanciones económicas de la UE, pero esas sanciones no hubieran llegado sin que se produjera la invasión".

"España va con retraso"

"España se enfrenta a un año con pobre recuperación, menos de la que se esperaba", cuenta Lacalle que insiste en que "el rebote planteado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se quedó en un 5'1%, el gobierno estimaba un 23%". Lo que queda claro es que toda la consecuencia de la época del coronavirus, la constante inflación y la problemática añadida de Ucrania, deja a España en "una posición muy débil y con una recuperación mucho más débil que el resto de países".

La inflación continúa al alza y los índices de precios no dejan de aumentar. La nueva crisis provocada por las materias primas y la situación sanitaria deja unas economías sensibles, que no tienen síntomas de mejorar; la española, indudablemente, es una de ellas, que en términos de precios de combustible se encuentra en unos ratios de lo más indecente.