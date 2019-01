¿Cuáles son los riesgos económicos para 2019?

Los augurios para 2019 no son los mejores. Hay muchos riesgos en el horizonte que pueden pasar factura a la economía global. Los mercados seguirán pendientes del Brexit, de Italia, de la guerra comercial... Y del BCE. Se descuenta la primera subida de los tipos de interés en la zona. En clave interna, la duda es si habrá o no Presupuestos Generales del Estado para 2019 y si eso puede alterar el calendario electoral. De que haya más o menos inestabilidad dependerá que España mantenga el fuerte crecimiento del PIB y la creación de empleo. De momento el Gobierno estima que el PIB repuntará un 2,3%, con más de 400.000 nuevos puestos de trabajo.

¿Habrá o no Presupuestos Generales del Estado para 2019?

Es la gran duda. De momento el año comienza con la prórroga de las cuentas públicas para 2018, esas que Rajoy consiguió sacar adelante una semana antes de la moción de censura. La verdad es que desde el punto de vista económico no pasa nada porque esta situación se mantenga. Es anómalo, sí pero no excepcional. Sánchez podría gobernar sacando adelante con decretos leyes las subidas de impuestos que tiene en cartera y las medidas de aumento de gasto social que ha pactado con Podemos. El problema es que políticamente es una clara muestra de su debilidad.

Por ahora el Senado le ha tumbado la nueva senda de déficit público. Es decir, el ministerio de Hacienda tendrá que elaborar el proyecto de Presupuestos que el Gobierno quiere presentar este mes con la meta anterior que es del 1,3% del PIB, 5 décimas menos. Son objetivos más duros, unos 6.000 millones de euros menos para gastar, a la espera de que se reforme la ley de estabilidad que PP y Ciudadanos tienen bloqueada en el Congreso. Pero esto es solo el principio del calvario. Una vez que las cuentas entren en el Congreso deberán superar las enmiendas de totalidad. Da la impresión de ahí ERC y PDeCAT le van a poner un precio muy alto para dar su apoyo, más allá de un nuevo Estatuto para Cataluña. Si al final Sánchez no lograr sacar adelante los Presupuestos, la convocatoria de elecciones generales estará más cerca.

¿Subirán los tipos de interés en la zona euro?

Todo indica que sí. El Banco Central Europeo ha puesto fin a una era. Ya ha dejado de comprar deuda soberana y corporativa. En total el desembolso ha superado los dos billones de euros en los últimos años. Llegó a ser en algún momento el único “motor” de la recuperación de la zona euro, según su presidente Mario Draghi que dejará el cargo este año. Sin embargo, el grifo no se cortado del todo. De hecho, “el QE no termina” y es que la entidad seguirá inyectando dinero al reinvertir los bonos que ha comprado y van venciendo.

Lo que vamos a ver este año es un proceso de normalización de la política monetaria del BCE con la vista puesta en una posible subida, después del verano del 2019, de unos tipos de interés que se mantienen en un mínimo histórico del 0% desde marzo del 2016.

¿Se recrudecerá la guerra comercial?

En diciembre, tras la clausura del G20 en Buenos Aires, los presidentes de EEUU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, acordaron darse 90 días para intentar negociar una solución a la guerra comercial entre las dos grandes potencias económicas mundiales. Estamos ante una tregua muy frágil como ha puesto de manifiesto en los últimos días episodios como el de la directora financiera de Huawei.

Lo cierto es que la guerra comercial es el gran problema ahora mismo de la economía mundial. El proteccionismo está provocando un frenazo en el comercio y en el crecimiento. El FMI espera, según sus últimas previsiones, un repunte del Producto Interno Bruto (PIB) global de 3,7% en estos dos años, un recorte de dos décimas con respecto a lo estimado en julio. Según el Fondo, la disputa arancelaria no solo impactará a EEUU y China. También pasará una factura elevada a economía emergentes de Asia y del resto del mundo como Turquía, Argentina y Brasil.

¿Cómo terminará el Brexit?

Nadie lo sabe. Europa tiene marcado en rojo en el calendario el 29 de marzo de 2019. Esa es la fecha elegida por Reino Unido para su salida de la Unión Europea. El Brexit de materializará a las once de la noche hora británica, una hora después en España. Hasta entonces eso sí puede pasar de todo, porque la primera ministra Theresa May no sabe cómo salir de este atolladero. Para empezar la Cámara de los Comunes tiene previsto votar en la semana del 14 de enero, el acuerdo con Bruselas. Y todo indica que se lo echarán abajo. No son pocos los que han pedido en las últimas semanas un nuevo referéndum para romper el punto muerto en el que se encuentra el proceso. May lo ha rechazado con el argumento de que otra consulta supondría “un daño irreparable a la integridad de nuestra política”. Lo cierto es que de aquí a la fecha de desconexión puede pasar de todo.

Por si acaso los 27 aceleran los preparativos para una salida dura, sin acuerdo con el Reino Unido ni período de transición posible. Es un escenario que nadie desea pero vista la incertidumbre que rodea la ratificación del Acuerdo de Retirada por parte del Parlamento británico, cada vez es más posible. La Comisión Europea ha acelerado sus planes de contingencia para suavizar el impacto de esta salida.

¿Seguirá dando problemas Italia?

Es posible. Este país ha sido el otro gran quebradero de cabeza en los últimos meses para Bruselas. La coalición populista que gobierna Italia ha mantenido un tira y afloja con las autoridades comunitarias a cuenta del déficit público. Al final hubo acuerdo para que quede en el 2,04% del PIB y Roma ha esquivado de momento sanciones económicas- Sin embargo la Comisión Europea no tiene muy claro que los recortes prometidos estén garantizados y teme que el agujero transalpino se termine disparando a pesar de las promesas

Lo cierto es que Bruselas ha buscado dar un mensaje de dureza con Italia, que tiene la segunda deuda más alta de la zona. El problema es que el comisario de Asuntos Económico, el francés Moscovici, puede tener problemas en nada con sus paisanos. El impacto que tendrán en el déficit público las medidas anunciadas por el presidente, Emmanuel Macron, para atenuar la revuelta social de los llamados “chalecos amarillos” puede ser importante. El agujero sobrepasará el límite del 3% fijado por Bruselas, aunque París asegura que será solo “temporal”.