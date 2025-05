Las consecuencias de presentar tu Renta 2025 fuera de plazo: la carta de Hacienda que no querrás recibir

Hacer la declaración de la Renta puede parecer una tarea tediosa o complicada, pero es un paso fundamental en la vida económica de cualquier ciudadano. No se trata únicamente de cumplir con una obligación legal, sino también de ejercer un derecho que puede beneficiarte directamente.

La declaración de la Renta permite que el Estado conozca tus ingresos anuales y pueda calcular si has pagado lo justo en impuestos a lo largo del año. Si has pagado de más, puedes recuperar ese dinero, y si te falta por pagar, podrás ponerte al día evitando sanciones o recargos.

Además, hacer la declaración te ofrece una visión global de tu situación económica: ingresos, deducciones, gastos, inversiones, hipotecas, etc. Esto no solo te permite ajustar cuentas con Hacienda, sino también planificar mejor tus finanzas personales.

Otro punto importante es que muchas ayudas y beneficios dependen de tu declaración de la renta, por ejemplo, becas, subvenciones, prestaciones por hijos o deducciones familiares. Para solicitarlas generalmente se requiere haber presentado la declaración correctamente.

¿qué pasa si no presento la declaración de la renta?

No presentar la declaración de la Renta cuando estás obligado a hacerlo puede tener consecuencias importantes, tanto económicas como legales. Aunque a veces pueda parecer que "no pasa nada", lo cierto es que Hacienda sí lo detecta y actúa.

Lo primero que sucede cuando Hacienda se da cuenta es que te envía una carta, que seguro que no querrás recibir. Esta notificación te instará a declarar y la situación cambiará si la declaración sale neutra o a devolver o si el resultado es a pagar.

Declaración de la renta

Si la declaración sale neutra o a devolver, la multa sería de 200 euros. En cambio, si la declaración sale a pagar, la sanción puede variar entre el 50% y el 150% de la deuda, a lo que se suman los intereses de demora.

Es importante destacar que Hacienda solo puede sancionar a las personas que estén obligadas a declarar el IRPF y no lo hagan. Sin embargo, si no se supera el umbral de ingresos, no existe obligación y por tanto no podrás recibir multa de Hacienda.

¿Puedo presentarlo fuera de plazo?

La presentación fuera de plazo es factible si decides regularizar la situación por tu cuenta y presentas el IRPF voluntariamente. Sin embargo, de la misma forma podrías enfrentarte a sanciones, aunque más suaves.

Cuando el resultado es a devolver, la multa será de 100 euros, en lugar de 200 euros. En el caso de que la resolución sea a pagar, la cuantía de la multa dependerá del tiempo de retraso. Es decir, la cuantía variará y se aplicarán distintos recargos dependiendo del tiempo.

Si el tiempo de retraso no ha excedido los 12 meses, el recargo será de un 1% inicial, más otro 1% por cada mes completo, sin sanción ni intereses de demora. Por el contrario, si ha excedido los 12 meses será un 15% del total, más los intereses de demora que se suman a partir del primer día tras cumplirse los 12 meses.

Esto se aplica siempre que presentes el IRPF de forma voluntaria y no si has recibido un requerimiento previo por parte de Hacienda. Además, si se abona el importe en el período voluntario de pago, podríamos beneficiarnos de reducciones adicionales.