¿Conoces el nuevo etiquetado de los carburantes?

Para ayudar a los consumidores a seleccionar el combustible apropiado para sus vehículos en toda Europa, la UE ha acordado nuevos requisitos de etiquetado para los nuevos vehículos y los puntos de repostaje de combustible.

¿Cómo son las nuevas etiquetas?

Existen diseños específicos de etiquetas para cada tipo de combustible:

La etiqueta utilizada para la gasolina es un círculo (donde la “E” designa los biocomponentes específicos presentes en la gasolina). Podemos encontrar E5, E10, E85. En España, la mayor parte de la gasolina de 95 y 98 es E5.

La etiqueta utilizada para el gasóleo es un cuadrado (donde la “B” designa los componentes específicos de biodiésel presentes en el gasóleo, mientras que “XTL” significa diésel sintético, es decir, que no deriva del crudo de petróleo). En España la mayor parte de los vehículos diésel son B7.

La etiqueta utilizada para los combustibles gaseosos se representa con un rombo. Se identificarán con sus propias siglas: Hidrógeno (H2), Gas Natural Comprimido (CNG), Gas Licuado de Petróleo (LPG) y Gas Natural Licuado (LNG).

¿Dónde figurarán las nuevas etiquetas?

• En la proximidad del tapón de llenado o de la tapa del depósito de los vehículos nuevos.

• En los manuales de usuario de los nuevos vehículos, pudiendo aparecer también en los manuales electrónicos disponibles a través del centro multimedia del vehículo.

• En los aparatos surtidores y en sus boquereles de todas las estaciones de servicio de acceso público.

• En los concesionarios de vehículos.

¿Qué tipo de vehículos están afectados por este requisito de etiquetado?

Las etiquetas aparecerán en los siguientes vehículos nuevos:

• Ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos

• Turismos

• Vehículos comerciales ligeros

• Vehículos comerciales pesados

• Autobuses y autocares.

¿Todos los vehículos están afectados?

No. La legislación europea exige las etiquetas solo para los nuevos vehículos comercializados por primera vez o matriculados a partir del 12 de octubre de 2018. Los fabricantes de vehículos no recomiendan colocar las etiquetas en vehículos más antiguos. En caso de necesitar un mayor asesoramiento, se recomienda ponerse en contacto con el distribuidor local.

¿Cuándo deben estar estas etiquetas visibles en la UE?

Las etiquetas deben estar colocadas en los nuevos vehículos y en los surtidores de gasolina, gasóleo, hidrógeno (H2), gas natural comprimido, gas natural licuado y gas licuado de petróleo de las estaciones de servicio de acceso público de todos los países de la Unión Europea, de forma clara y visible para los consumidores, a partir del 12 de octubre de 2018. Debido a que se trata de una fecha de obligado cumplimiento, los fabricantes de vehículos y las estaciones de servicio comenzarán a introducir estas etiquetas con antelación a esa fecha

¿Cómo funcionan las etiquetas?

La etiqueta es una herramienta visual para ayudar a los consumidores a verificar que han seleccionado correctamente el combustible apropiado para su vehículo. Usted solo deberá comprobar que la etiqueta de su vehículo coincide con la etiqueta colocada en el aparato surtidor de combustible.

Estas etiquetas ¿me afectan si mi vehículo es eléctrico?

Sí, si su vehículo es híbrido-eléctrico, dado que deberá repostar el combustible apropiado y, por tanto, tener en cuenta el etiquetado. Actualmente se está diseñando, para su futura implementación, un conjunto de etiquetas similar a los que se describen en esta comunicación para los vehículos eléctricos de baterías y su infraestructura de recarga.

Si viajo al extranjero ¿encontraré las etiquetas en el resto de países europeos?

Las nuevas etiquetas se implementarán en los 28 Estados miembros de la Unión Europea, los países del EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y también en Macedonia, Serbia, Suiza y Turquía.

En Reino Unido ¿se implementará el etiquetado tras el Brexit?

Depende de Reino Unido decidir la forma en la que se aplicarán las normas de la Unión Europea después del Brexit, pero los nuevos vehículos tendrán las etiquetas instaladas en la línea de producción, de forma que los vehículos que entren en el mercado del Reino Unido dispondrán de etiquetas.

Un consejo. Es importante preguntar en el concesionario de nuestra marca, en el taller de confianza o en la estación de servicio qué carburante se adapta mejor a nuestro vehículo. Hay marcas de coches que retiran la garantía del coche si no se usa el combustible recomendado por ellos. El cliente puede no ser consciente de que está usando un carburante con más porcentaje de bio si no se le avisa claramente.