Comida a domicilio: Esto es lo que gana una empresa por cada pedido delivery que haces

Pedir comida en casa o en la oficina se ha convertido en una práctica cada vez más habitual. Este servicio conocido como 'delivery' ha experimentado boom en los últimos años. Entre las razones, la comodidad que ofrece a sus usuarios y el auge del comercio electrónico que ha cobrado especial fuerza desde la pandemia de covid.

Estos pedidos son utilizados especialmente por restaurantes o establecimientos de comida rápida, si bien van extendiendo sus tentáculos con premura y ya son múltiples los servicios que ofrecen a domicilio, ya sea la posibilidad de pedir medicamentos, productos de limpieza, ropa, o productos electrónicos.

Renta 2024: Estos son los gastos de tu coche que puedes desgravar en tu declaración ¿Peaje, parking? Quizás por ser uno de los elementos que más usemos en nuestro día a día, las deducciones del coche generan muchas dudas a la hora de cumplir con el fisco María BanderaAgenciasMadrid 17 abr 2024 - 10:36

Además al calor de este "boom" del "delivery" han surgido oportunidades de negocio como la creación de restaurantes "virtuales", que no tienen local físico y sólo venden a domicilio, o "cocinas fantasma", espacios que se alquilan a diferentes cadenas de restaurantes para que centralicen todos estos pedidos en sus instalaciones.

Su importancia hoy en día es tal que parece ineludible que los restaurantes entren por el aro y envíen sus platos a domicilio.

No obstante si eres de los que usan el delivery, verás que los precios no son muy altos, teniendo en cuenta todos los gastos que implic; la comida, al transportista que la lleva y a la empresa que media entre ambos. ¿Te has planteado alguna vez cuánto gana una de estas empresas por cada pedido que haces?









¿Cuánto dinero ganan?

Pues precisamente a esa pregunta le ha dado respuesta el analista financiero Cristian Barros en su cuenta de Instagram @mfncristianbarros.

Para el análisis se ha remitido a las cuentas de Delivery Hero, "la empresa propietaria de muchas empresas de delivery por todo el mundo, entre ellas, la de la española Glovo".

Barros lo explica con un ejemplo claro. "Por un pedido de 10 euros a un restaurante, la empresa de delivery se llevaría de media 2,10 euros" y de esa cantidad "la mayor parte es lo que le paga el rider", el trabajador que realiza entregas en nombre de empresas de entrega a domicilio.

A este gasto hay que sumarle otros. "Estas empresas continuamente están invirtiendo en marketing y en mejorar su aplicación". Además cualquier otro negocio, tienen que afrontar gastos de "personal administrativo, impuestos y otros ajustes que harían que realmente por cada pedido de 10 euros acabaran perdiendo 50 céntimos".









Beneficio y generación de caja

"Después de haber hecho algunos ajustes como las amortizaciones y otros ajustes, la empresa pierde realmente 18 céntimos por cada pedido de 10 euros".

Entonces, ¿dónde está la ventaja? ¿cómo pueden sobrevivir? El analista deja claro que hay que diferenciar entre beneficio y generación de caja. Y ahí está la clave. "Durante 2020-2021 la empresa aprovechó los bajos tipos de interés para pedir prestados miles de millones de euros", a lo que hay que sumar"el dinero que recaudan de inversores que confían en este sector a largo plazo".





Falta de rentabilidad

Está claro que la falta de rentabilidad supone una amenaza para el futuro a corto y medio plazo del sector del envío de comida a domicilio en España, que puede enfrentarse al hecho de que inversores y fondos corten el grifo de la financiación.

Así lo manifestaron ya hace algún tiempo consultores, directivos y representantes patronales vinculados a la industria de la restauración reunidos en el foro Eat2Go. El informe, elaborado en base a la opinión recogida entre 42 expertos, revela que el principal reto de los operadores del sectores la búsqueda del beneficio.

No ayuda el "canibalismo de bajo coste", es decir, los niveles bajos de precio y servicio en un contexto de alta competencia para ganar clientes, ya que existe muchos operadores.

En este contexto ven necesario que el cliente valore la "gran maquinaria" que hay detrás del reparto, además de abogar por que en vez de reducir ese coste se trabaje con los restaurantes para que acepten ofrecer precios más reducidos por sus platos para domicilio que en sus locales, por el ahorro de costes que se genera.