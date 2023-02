Colas y cita previa en el Banco de España para invertir en letras del Tesoro: "no me han dejado entrar"

Continúan las colas en el Banco de España de personas interesadas en invertir en letras del Tesoro. El Banco de España se ha visto obligado a activar un servicio de cita previa ante las enormes colas que los ciudadanos forman a diario a sus puertas para invertir en estos productos. El motivo es que con la inflación disparada éstas se están convirtiendo en un buen refugio para los pequeños ahorradores.

Desde las puertas del organismo, la periodista de COPE, Susana Moneo, ha contado que "hay colas desde las 7 de la mañana, y eso que el edificio abre a las 8 y media". De hecho, el organimo ofrece un cupo diario de 120 personas. Hasta la institución, acuden particulares con ganas de invertir y querer informarse. "He venido a informarme. Me interesa porque los productos que ofrecen las entidades bancarias ahora mismo no son rentables", cuenta uno de los usuarios en la cola.

Otro de los usuarios no ha podido siquiera acceder. "No me han dejado entrar. Me han dicho que el cupo de hoy está cerrado", ha explicado al micrófono de COPE. De hecho, a partir de la semana que viene solo se podrá acceder con cita previa.

El argumento de este usuario para desplazarse hasta el Banco de España y querer invertir en deuda pública, coincide con el de la mayoría, y es claro: "Tengo un depósito en el banco y no me está dando nada", ha asegurado.

La rentabilidad en estos momentos de las letras del Tesoro se sitúa en el 2,9%. Con la subida de tipos prevista por el BCE, ese beneficio superará en la próxima subasta el 3%.





Requisitos para invertir en letras del Tesoro

Los particulares cuentan con tres vías para la compra de letras del Tesoro: acudir a un banco, a una agencia o sociedad de valores para que realice la petición; acudir de forma presencial a las oficinas del Banco de España; o realizar la petición por internet, a través de la web del Tesoro Público. Las dos últimas opciones no acarrean comisión.

La cantidad mínima a invertir es de 1.000 euros, en múltiplos de dicha cifra. Existen varios tipos de bonos en función del plazo que cuentan con distinta rentabilidad: a tres, seis, nueve, doce y dieciocho meses.