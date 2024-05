La UCLM participa en el proyecto europeo EU-DREAM para avanzar en la digitalización del sector de la energía

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través del profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial en el Campus de Ciudad Real, Javier Contreras Sanz, perteneciente al grupo de investigación PEARL, participa en el proyecto europeo EU-DREAM para digitalizar el sector de la energía.

Con una duración de 42 meses y una inversión de 4 millones de euros por parte de la Comisión Europea, el proyecto EU-DREAM se enmarca en Horizonte Europa, el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, y reúne a un grupo de destacados socios de investigación y de la industria energética centrados en acelerar la innovación en herramientas digitales y promover la adopción efectiva de servicios digitales, según informa en nota de prensa la institución académica.

EU-DREAM está alineado con el Plan de Acción de la UE sobre la Digitalización del Sistema Energético, ya que propone desarrollar la próxima generación de servicios, soluciones y productos energéticos que realmente funcionen para los consumidores de energía, completamente probado y demostrado en seis living labs --laboratorios vivos o ecosistemas de innovación abierta-- de Portugal, Bélgica, Italia, Irlanda, Grecia y Dinamarca.

El proyecto, que en su evaluación ha recibido la máxima puntuación posible por parte de la Comisión Europea, 15 sobre 15, lo que en palabras del profesor Javier Contreras constituye "un hito" en la historia de los proyectos del ámbito de la energía del programa Horizonte Europa, abordará las barreras y motivaciones del consumidor, entrelazando los nuevos desarrollos tecnológicos con la experiencia en ciencias sociales y humanidades. La UCLM será un socio crucial de este proyecto, especialmente en el diseño de mercados para la adopción de herramientas digitales y servicios de flexibilidad, y también en innovación social, empoderamiento digital de los consumidores y alfabetización energética.

El consorcio del Proyecto EU-DREAM está formado por 17 socios de 9 países europeos, coordinados por la Universidade do Porto (Portugal). Junto a la UCLM, forman parte de esta iniciativa Aalborg Universitet de Dinamarca, Aristotelio Panepistimio Thessalonikis y DOMX Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia de Grecia; Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Fondazione Links - Leading Innovation & Knowledge for Society e IREN SPA de Italia, Cleanwatts Digital SA de Portugal; EPRI Europe DAC, SSE Airtricity LTD y DCSix Technologies Limited de Irlanda, Teknologian Tutkimuskeskus VTT OY de Finlandia, AKKA High Tech - Akkodis Group de Francia, y Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek N.V. de Bélgica.