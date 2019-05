La CNMV advierte sobre 14 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre un total de 14 entidades que no están incluidas en el correspondiente registro y que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

En concreto, la CNMV ha advertido de que la sociedad Storm Complex Ltd, que opera en la web jbcapitals.com, no guarda relación con la entidad JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. y su web jbcm.com, que sí está debidamente registrada como empresa de servicios de inversión.

Asimismo, ha emitido alertas sobre otras sociedades no autorizadas: xcoinbroker.com, Bitcoinoie Finservices Ltd/Elit Property Vision Ltd (bitcoinoie.com), Bonatech Ltd/Mitchell Group Eood (ccxcrypto.com), Capital88 Ltd/BT Ventures Ltd (capital88.com), Investment 4 Future Limited (tradesfx.com), Investfxglobal (investfxglobal.com) y Cryptosoft (cryptosoft.global

De igual manera, el supervisor ha emitido advertencias sobre las entidades Globalix Ltd (globalix.com), Trading Waves Fusion (tradingwavesfusion.com), 1K-Daily Profit (1k-dailyprofit.com), Bitcoinrobot (bitcoinrobot.com), CM Cryptomarket/Melbar Media Ltd/Melgreg Services Ou (cryptomarket.com) y Max Your Profit (max-your-profit.com)

Estas entidades no están autorizadas para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en el artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en la página web del organismo. Además, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015 para comprobar si una entidad está registrada.