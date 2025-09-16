La cara B de la nueva ayuda de 30.000 euros para el alquiler de Pedro Sánchez: Hacienda ya se frota las manos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una nueva ayuda de hasta 30.000 euros dirigida a jóvenes menores de 35 años que opten por alquilar una vivienda de protección oficial con derecho a compra. Lo anunció el presidente de Gobierno hace unos escaso días.

La medida, incluida dentro del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, busca fomentar el acceso a la vivienda para este colectivo, facilitando que lo pagado en concepto de alquiler se descuente posteriormente del precio final si se ejerce la opción de compra. Lo que posibilite que la vivienda se quede a un precio más que asequible a la hora de adquirirla en un mercado, ya más que tensionado en algunas regiones de España como puede ser la Comunidad de Madrid, Cataluña o País Vasco.

la sorpresa ha llegado con la advertencia

Sin embargo, la sorpresa ha llegado con la advertencia de que esta ayuda no estará exenta automáticamente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que podría suponer un coste fiscal añadido para los beneficiarios.

Fuentes jurídicas advierten que, salvo que el texto normativo lo establezca expresamente, la ayuda podría considerarse una ganancia patrimonial o rendimiento de capital, al tratarse de una subvención directa procedente de fondos públicos.

En consecuencia, los jóvenes que la reciban podrían tener que declarar el importe como ingreso en su próxima declaración de la renta, lo que afectaría su base imponible y, en algunos casos, incluso el tramo impositivo.

La situación ha generado cierta incertidumbre

La situación ha generado cierta incertidumbre, especialmente entre potenciales beneficiarios que contaban con el incentivo como un respaldo íntegro a su acceso a la vivienda. Por el momento, el Gobierno no ha especificado si introducirá una exención fiscal específica para este tipo de ayudas, lo que dependerá de cómo se redacte finalmente el decreto que regule el nuevo programa. Es decir, en caso de que se apruebe se dará un cierto trama impositivo por el cual tendrás que pagar al fisco.

Expertos fiscales recomiendan esperar al desarrollo normativo y consultar con profesionales antes de asumir que el importe será neto. Por otra parte, queda saber si las ayudas a la adquisición de vivienda en la España despoblada también queda incluida en estas deducción fiscales o no, ya que al ser menos cantidad de dinero podría quedar fuera de tramo impositivo de hacienda

el Ejecutivo ha anunciado la creación de un seguro de impago

Además de esta medida, el Ejecutivo socialista ha anunciado la creación de un seguro de impago de rentas para jóvenes arrendatarios y ayudas específicas para viviendas en municipios rurales. Sin embargo, la atención se ha centrado en el posible impacto fiscal de la subvención de 30.000 euros, como decimos, la otra ayuda a la adquisión de vivienda en la España despoblada se desconoce.

Algunos expertos ya advierten que, si se confirma su tributación, el incentivo podría perder parte de su atractivo para jóvenes con rentas medias o bajas, que se verían obligados a asumir una carga fiscal inesperada por una ayuda que, en teoría, debía facilitar su acceso a una vivienda en propiedad.