El cambio que trae la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz: así van a quedar tus días de vacaciones

El Consejo de Ministros ya ha aprobado el proyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima las 37,5 horas semanales. Impulsada con uñas y dientes por la vicepresidenta Yolanda Díaz, la medida afectará a más de 12 millones de trabajadores, con especial impacto en sectores como hostelería, comercio o agricultura, si bien algunos como la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ya han mostrado su "profundo malestar" y la "firme oposición" a dicho proyecto de ley.

Pese a todo, el objetivo del Ejecutivo es claro: que la medida entre en vigor antes de que acabe el año. Esta será la primera modificación del tiempo legal de trabajo desde 1983, cuando se estableció el actual límite de 40 horas semanales.

Resistencia empresarial, pero también tensiones políticas a una propuesta que tras el visto bueno del Consejo de Ministros se adentra en el Congreso, donde el Gobierno busca apoyos, lo que no se presume fácil.

Las empresas tendrán hasta fin de año para adaptarse

Mientras tanto, el ministerio de Trabajo apremia y las empresas solo tendrían hasta fin de año para adaptarse y ajustar sus horarios. En otras palabras, los convenios colectivos que superen la media anual de 37,5 horas deberán recortar minutos a las jornadas laborales antes del 31 de diciembre, o de lo contrario podrían exponerse a multas de hasta 10.000 euros por trabajador.

reducción y vacaciones

¿Y cómo afecta este texto a nuestras vacaciones? De entrada, el abogado laboralista, Ignacio de la Calzada ha aclarado que la jornada semanal es en "cómputo anual y promedio mensual", lo que quiere decir que "tenemos unas horas contratadas al año, -que pueden ser 1700 /1800- y la media semanal tiene que ser a día de hoy 40 o en su caso, 37 y media".

Ahora la idea es reducir las horas semanales a 37 horas y media, "por lo que podemos seguir trabajando 40 horas algunas semanas y otras a lo mejor, trabajar 30 y la media será esas 37 y media".

Pero, ¿qué pasará con las empresas que no puedan reducir las 8 horas de trabajo diario? "Muy posiblemente se compense teniendo más días de descanso o más vacaciones", explica De la Calzada.

Lo que està claro es que con la nueva ley no se tocarán a la baja las vacaciones. Aunque se recorten las horas semanales de trabajo, el derecho a un mínimo de 30 días naturales de descanso al año sigue intacto en el Estatuto de los Trabajadores La nueva normativa no modifica ni una coma en ese aspecto. Por tanto, menos horas semanales, pero no menos vacaciones.

Eso sí, ten en cuenta que sí que podrías disfrutar de menos días descanso solo si el periodo trabajado es menor. Las vacaciones se calculan en función del tiempo trabajado, por lo que si no has cumplido un año en esa empresa, los días de descanso se tendrán que ajustar proporcionalmente.

Un trabajador empleado en una empresa de coches

¿la empresa me bajará el sueldo?

Como decíamos el ministerio de Trabajo calcula que cerca de 12 millones de personas trabajan jornadas de 40 horas semanales, a las que se suman más de 9 millones con horarios superiores a las 37,5 horas. La nueva ley supondrá que una parte muy relevante de la población activa vea reducido su tiempo de trabajo... pero no su nómina. "No se puede variar absolutamente ningún tipo de condición como es el salario", deja claro el letrado.

La medida echa por tierra la idea de que trabajar menos implica ganar menos. Otra historia será cómo afecte a la productividad. Para eso, habrá que esperar.

Archivo - Un trabajador de Walmart.

trabajadores a tiempo parcial

Los trabajadores que ya trabajan 37 horas y media y que estén a tiempo parcial "pasarán automáticamente a una jornada completa", explica el letrado, lo que implica percibir el salario que corresponde a una jornada completa.

Quienes ya tengan una jornada inferior a 37,5 horas seguirán con su contrato a tiempo parcial, pero deberán ver reflejado en su sueldo un ajuste proporcional a la nueva jornada máxima.

Por ejemplo, si trabajas 20 horas a la semana, ahora equivale al 50% de una jornada completa de 40 horas. Pero con la nueva jornada de 37,5 horas, esas mismas 20 horas pasan a representar un 53,3%. "Esto significa que, aunque sigas trabajando lo mismo, podrías cobrar un poco más".