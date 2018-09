La Bolsa se toma un respiro en una sesión marcada por la tensión comercial y por la subida del petróleo

Este lunes puede cercenarse la que ha sido la mejor racha de subidas que se recuerda en la Bolsa española en los últimos nueve años. Hoy vuelve la burra al trigo. Vuelven los mercados a preocuparse por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Hoy han entado en vigor los aranceles comerciales cruzados entre ambos países. La duda es si finalmente -y con la cuerda tan tensa- se lleva a efecto una nueva ronda de negociaciones. Siguen los equilibrios en el mismo borde del abismo. Pequín ha asegurado con la boca grande que no tiene intención alguna en sentarse a la mesa. Pero con la pequeña no descarta que se produzcan nuevos contactos. Sigue la guerra de nervios. Las dos mayores economías del planeta continúan la partida. Ambas dicen que están dispuestas a evitar el desastre, pero ambas mantienen sus amenazas en este duelo al estilo OK Corral en el que se ha convertido el comercio internacional. El marcador ahora mismo está en EEUU 200.000 millones de dólares (en sanciones comerciales al gigante amarillo), China 60.000 millones (en represalias al país de las barras y las estrellas).

Con estas referencias, el índice Ibex 35 baja un 0,2 por ciento media hora después de la apertura, hasta 9.570 puntos. No es mucho teniendo en cuenta que la semana pasada se revalorizó cerca de un 2,5 por ciento. Hoy los inversores recogen beneficios en todos los grandes valores, con la excepción de Repsol, muy castigado al semana pasada por la salida de Caixabank de su capital. Con una suave mejora cotiza Amadeus, que hoy se incorpora al índice paneuropeo Eurostoxx 50. En once años las acciones de la empresa acumulan una revalorización cercana al 500 por ciento. Ligeros recortes en Bankinter, que hoy descuenta un dividendo de 0,063 euros, que se abonará el día 26.

En los demás mercados, la OPEP no ha alcanzado este fin de semana un acuerdo para aumentar la producción de petróleo. El precio del crudo roza los 80 dólares. No se descarta que alcance todavía precios más altos en pocas semanas, presionado por la inminente entrada en vigor de las nuevas sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Irán. No está claro que los demás países productores vayan a ser capaces de cubrir su ausencia en los mercados.

El euro pierde fuerza ante un dólar que se anima ante la casi absoluta seguridad de que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie este miércoles una subida en el precio del dinero. Los analistas dan por hecho que el banco central estadounidense aumentará un cuarto de punto su tipo de interés de referencia. Sería el tercer aumento en lo que va de año. Se espera todavía otra vuelta de tuerca a finales del ejercicio. Los inversores van a estar muy atentos a la valoración de la situación económica que realice el presidente de la Reserva, Jerome Powell, y sobre todo a sus previsiones. De momento, las Bolsas de Wall Street cerraron el viernes con nuevos máximos históricos en sus índices Dow Jones y S&P 500. La economía estadounidense se muestra muy fuerte y los resultados empresariales marchan viento en popa. Hoy, sin embargo, y según los futuros, las alzas también se van a frenar en la Bolsa de Nueva York.