La Bolsa roza los 8.000 puntos, animada por la actividad empresarial y los datos económicos

El índice Ibex 35 queda para mañana en 7.965 puntos, con alza de un 0,86 por ciento. La actividad empresarial ha impulsado hoy a la Bolsa. Pero también los indicadores económicos han animado a los inversores. La confianza del consumidor en Estados Unidos ha crecido desde los 88,6 puntos de diciembre hasta los 89,3 de enero. Es un dato mejor lo que se esperaba. Además, los precios de las viviendas han crecido en aquél país algo más de lo que pronosticaban los expertos. También han ayudado al mercado los buenos resultados que han publicado gigantes como General Electric y Johnson & Johnson.

Como guinda, los mercados han saludado la decisión del Fondo Monetario Internacional de elevar al 5,5 por ciento su previsión de crecimiento del PIB global en este año, frente al 5,1 previsto inicialmente. Toma en cuenta el efecto esperado de las vacunas y los estímulos económicos que ultiman Japón y Estados Unidos. Sin embargo, ha reducido una décima su estimación de crecimiento de la zona euro en este ejercicio, hasta el 4,2 por ciento. Cree que en el año 20 la economía europea se ha contraído un 7,2 por ciento. Para España el Fondo ha reducido su previsión de crecimiento en 1,3 puntos para 2021, hasta el 5,9 por ciento.

La noticia empresarial del día es la oferta de compra no solicitada que ha lanzado un grupo australiano (IFM Global Infraestructure Fund) sobre Naturgy, la antigua Gas Natural. Se trata de una OPA hostil sobre el 22,7 por ciento del capital de la empresa gasista. Ofrece 23 euros por acción en efectivo, lo que supone una prima del 19 por ciento sobre el cierre de ayer y un monto total de 5.000 millones de euros. Hoy las acciones de Naturgy se han disparado un 15,5 por ciento, hasta 22,19 euros.

El grupo inversor australiano que ha presentado la oferta no tiene intención de cambiar la gestión de Naturgy, ni de excluir a la empresa de la cotización en Bolsa. Por tanto, además de la mera composición del accionariado, no va a cambiar mucho en la marcha de la compañía. La antigua Gas Natural, ofrece un negocio estable y una elevada rentabilidad por dividendo. Destina más de un 70 por ciento de sus beneficios a la retribución a su accionariado. Su rentabilidad por este concepto supera el 5 por ciento, lo que atrae a fondos de inversión y fondos de pensiones internacionales que buscan un buen rendimiento para su dinero.

Los expertos de Bankinter, los de Barclays y los de Renta 4 aconsejan a los accionistas que acepten y acudan a la oferta australiana. Consideran que el precio -esos 23 euros- es bueno. Pero todavía no está claro que vaya a cuajar esta oferta ni mucho menos. Falta ahora que la oferta consiga aceptación de al menos un 17 por ciento del capital. Y falta que el consejo de Ministros autorice la operación. No hay que olvidar que Naturgy es un empresa considerada estratégica. La empresa gasista, que publicará en febrero sus resultados del pasado ejercicio, está creciendo con rapidez en el sector de las energías renovables. Se espera, además, que continúe con las ventas de sus activos no estratégicos.

Entre los valores más pequeños, se ha disparado PharmaMar. Sus acciones han subido un 21 por ciento hasta 106,3 euros. En un hecho relevante remitido a la CNMV, la empresa señala que un estudio publicado por la prestigiosa revista Science confirma la potente actividad del Aplidin contra el coronavirus. Es un compuesto contra el cáncer comercializado por la empresa farmacéutica que consigue bloquear el coronavirus independientemente de su cepa. Su eficacia es cien veces más potente que el Remdesivir, que es actualmente el único antiviral aprobado para el tratamiento de la Covid-19.