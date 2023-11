La Bolsa recupera la cota de los 10.000 puntos, un nivel que perdió en febrero de 2020

El índice Ibex 35 sale del martes en 10.003 puntos, con una ganancia en el día de un 0,68 por ciento. La última vez que el mercado se movió por esa cifra redonda fue en febrero de 2020. Hace un año se movía ligeramente por encima de los 8.000 puntos. Tiran del mercado las acciones de los bancos, que se benefician por el entorno marcado por un alto precio del dinero. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, intervino ante la comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo. Expuso, entre otras cosas, su temor a que en los próximos meses se produzca un repunte de la inflación, sobre todo en la tasa subyacente. Repitió una vez más que la lucha no ha terminado y que no es momento todavía de cantar victoria. Por su parte, desde el Bundesbank, el banco central alemán, insisten en que es pronto todavía para hablar de descensos en el precio del dinero y menos aún para poner fechas.

Mañana precisamente los indicadores de inflación exigirán la atención de los bolsistas. Se conocerán los IPC de España y Alemania. Son las cifras adelantadas del mes de noviembre. El jueves llegará el IPC del conjunto de la zona euro, junto con el PCE de Estados Unidos, el deflactor de consumo privado. Es la referencia de inflación que más vigila la Reserva Federal. Lo último que se sabe es que la tasa general de inflación se ha moderado en Estados Unidos país desde el 3,7 hasta el 3,3 por ciento, con la subyacente reduciéndose hasta el 4 por ciento. Es su mejor registro desde septiembre de 2021.

Estas cifras son mejores de las que esperaban los analistas y hacen pensar que la Reserva Federal no tiene ya razones para subir más el precio del dinero. Hoy se ha conocido que el índice que mide la confianza del consumidor se ha reducido seis décimas en aquél país, hasta una lectura de 102 puntos. Los mercados esperaban un dato peor, de 101 puntos.

En España el último dato de IPC, el octubre, muestra una tasa general estable en el 3,5 por ciento con la subyacente en el 5,2. En el conjunto de la eurozona la inflación se redujo en octubre hasta el 2,9 por ciento, frente al 4,3 del mes anterior. Sin contabilizar ni los precios de la energía ni los alimentos frescos, la inflación en la Europa de la divisa común se encuentra en el 4,2 por ciento.

En el mercado secundario de deuda pública continúa la moderación de los rendimientos de los bonos. Los de Estados Unidos a diez años bajan del 4,4 por ciento, cuando no hace mucho rozaba el cinco. Dentro de casa las obligaciones la mismo plazo ofrecen una rentabilidad del 3,52 por ciento. En las divisas el euro se acerca al cambio de 1,10 dólares. El oro se dispara hasta 2.026 dólares por onza. Hoy se frena el descenso en el precio del petróleo. El crudo del Mar del Norte rebota ligeramente, hasta 81 dólares por barril. Sigue muy lejos de los 96 que alcanzó hace un par de meses. En los mentideros del mercado se dice que los países exportadores de crudo integrados en la OPEP y sus socios, en especial Rusia, no acaban de ponerse de acuerdo. No acaban de acercar posturas sobre cómo mantener los recortes de la producción para presionar los precios al alza. Varios miembros de este cartel están bombeando crudo muy por encima de sus cuotas oficiales. Se dice que podría volver a retrasarse la “cumbre” prevista para este jueves y que inicialmente estaba prevista para el pasado domingo.