La Bolsa cotiza hoy numerosos datos macro, así como los resultados de CaixaBank y Santander

El índice Ibex 35 baja apenas un 0,25 por ciento tras las primeras operaciones del martes. Se coloca en 11.070 puntos. El mes de abril va a cerrarse casi en tablas. Mañana los mercados europeos no abrirán sus puertas. Ya ha publicado resultados el Banco Santander. Su beneficio neto ha crecido un 11 por ciento en los tres primeros meses del año, hasta 2.852 millones de euros.

Por su parte, CaixaBank ha mejorado un 17,5 por ciento el suyo. Ha ganado 1.005 millones entre enero y marzo. El margen de intereses ha aumentado con fuerza. Más de un 17 por ciento. Los analistas de CaixaBank Research creen que la economía española puede crecer un 1,7 por ciento hasta 2026, pero flojeará a partir de ese momento. Estos expertos consideran necesarias reformas estructurales que mejoren la inversión y que potencien la productividad y el mercado laboral. FCC ha mejorado su beneficio un 8 por ciento, hasta 104,6 millones de euros, mientras Ercros ha reducido su resultado un 76 por ciento. Hoy rendirá cuentas también Redeia, la antigua Red Eléctrica, Desde Estados Unidos llegarán las cuentas de gigantes como Amazon, CocaCola, Mcdonalds o Eli Lilly.

Y entra en su recta final la salida a Bolsa de Puig, uno de los gigantes de la cosmética a nivel mundial. Es una colocación reservada a inversores institucionales que se realizará 24,5 euros por acción. Este precio, que se sitúa en la parte alta de la franja prevista debido a la gran demanda que ha recibido la operación, valora la compañía en 14.000 millones de euros. Con esa capitalización bursátil se situaría en medio de la tabla de los 35 valores del Ibex. Cabe esperar, por tanto, que se integre en este indicador en la revisión de diciembre. El viernes será cuando debute Puig en el mercado bursátil. Ese día los inversores particulares ya podrán comprar títulos de la compañía.

La agenda macroeconómica de día llega hoy muy cargada con los datos de PIB de España, de Alemania y del conjunto de la zona euro. Además, se publica el IPC de la zona euro. Las ventas al por menor han crecido un 1,8 por ciento en marzo, frente a una contracción del 1,9 por ciento en el mes anterior. En China, la actividad manufacturera crece a un ritmo lento. La lectura de abril es de 50,4 puntos, frente a los 50,8 del mes anterior.

Mañana, celebra consejo del gobierno la Reserva Federal de Estados Unidos. No se esperan movimientos de tipos. A estas alturas de hecho ya casi nadie cree que la Reserva Federal comience a bajar sus tipos de interés, en el mejor de los casos, antes de septiembre. Y no se descarta por completo que finalmente no lo haga este año. Los mercados estarán atentos a las palabras de su presidente, Jerome Powell. Seguramente endurecerá su mensaje. Lo último que se sabe es que el crecimiento económico en Estados Unidos es mucho más débil de lo que se esperaba. El PIB ha aumentado un 1,6 por ciento en el primer trimestre, cuando se esperaba un 2,4 por ciento. Es su ritmo más lento den dos años. Esta desaceleración de la actividad en EE. UU. convive con una tasa de inflación que se resiste a bajar, por lo que los inversores se han sumido en un mar de dudas.

El deflactor de consumo privado de Estados Unidos, -el PCE por sus siglas en inglés, que es el indicador de inflación que más vigila la Reserva Federal-, ha aumentado dos décimas en tasa interanual en marzo, hasta el 2,7 por ciento. La subyacente se ha mantenido en el 2,8 por ciento. Ambas se han situado por encima de lo que se esperaba.