El BBVA recurre ante el Supremo el veto temporal del Gobierno a una fusión con el Sabadell
Se refiere a la condición impuesta por el Gobierno de que tendrá que mantener de forma independiente al Banco Sabadell si prospera la opa sobre la entidad
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condición impuesta por el Gobierno de que tendrá que mantener de forma independiente al Banco Sabadell si prospera la opa sobre la entidad, lo que impide llevar a cabo una fusión al menos en los próximos tres años, según fuentes de la entidad.
