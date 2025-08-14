COPE
El BBVA recurre ante el Supremo el veto temporal del Gobierno a una fusión con el Sabadell

Se refiere a la condición impuesta por el Gobierno de que tendrá que mantener de forma independiente al Banco Sabadell si prospera la opa sobre la entidad

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

 El BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condición impuesta por el Gobierno de que tendrá que mantener de forma independiente al Banco Sabadell si prospera la opa sobre la entidad, lo que impide llevar a cabo una fusión al menos en los próximos tres años, según fuentes de la entidad.   

