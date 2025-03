El Banco de España avisa: Esto es lo que debes hacer si no quieres que tu banco te bloquee una transferencia de inmediato

Las transferencias son quizás uno de los movimientos bancarios que realizamos con mayor frecuencia. Las aplicaciones bancarias han hecho posible que enviar dinero de una cuenta a otra sea más fácil, rápido y accesible desde cualquier lugar y sin necesidad de pisar el banco.

Pagar una compra, enviar dinero a familiares y amigos o cumplir con deudas y préstamos, están entre los movimientos que solucionan las transferencias.

El proceso es sencillo y responde a unos pasos más o menos similares en todos los bancos.

Basta con acceder a la cuenta bancaria, ya sea desde una sucursal, un cajero automático o una App, elegir la opción de transferencias, ingresar los datos del destinatario, número de cuenta, el nombre del titular y, en algunos casos, el código del banco.

Por supuesto, se especifica la cantidad a transferir y, si es necesario, un concepto, que nunca está de más. Finalmente, se autoriza la operación con un código de seguridad y el banco procesa la operación, que puede ser inmediata o tardar unas horas o días, según el tipo de envío.

Alamy Stock Photo Cajero automático

¿puede el banco bloquear mi transfencia?

La respuesta es sí. Según explica el Banco de España, puede darse el caso de que aunque una transferencia bancaria se haya realizado correctamente y el dinero haya sido descontado de la cuenta del remitente, es posible que no llegue al beneficiario.

La razón es que los bancos están obligados a cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales. Por tanto, si detectan algo extraño en la transacción, pueden desconfiar y retener el dinero temporalmente hasta asegurarse de que todo se encuentra en dentro del marco legal.

Para ello, las entidades pueden pedir documentos que prueben la identidad de quienes participan en la operación y que demuestren cuál es la procedencia del dinero y para qué se está usando.

Además, esta normativa impide a los bancos realizar operaciones con personas que no hayan sido identificadas correctamente, un detalle muy a tener en cuenta si no quieres que tu entidad te bloquee de inmediato la transferencia. Como la ley no especifica qué documentos en concreto se deben presentar, cada banco será soberano para decidir las pruebas que requiere en cada caso.

Cajero

el coste de la transferenciA

El pasado mes de enero entraba en vigor un nuevo reglamento de la Unión Europea que obligaba a que todas las transferencias bancarias costaran lo mismo, ya eligiéramos hacerlas inmediatas o tradicionales.

Esta normativa, aprobada de antemano por el Parlamento Europeo, busca agilizar los pagos no solo para particulares, también para empresas, ya que elimina los tiempos de espera y se gana en seguridad.

Y cuidado porque todas las transferencias, sean instantáneas o tradicionales, deberán tener el mismo costo para quien las realice. Antes, los bancos podían cobrar más por los pagos inmediatos, pero con esta regulación, eso ya no será posible.

Es decir, que ahora, si hacemos una transferencia dentro de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), el dinero deberá llegar al destinatario en un máximo de 10 segundos, sin importar la hora o el día en que se haya realizado la operación.

Además, el remitente recibirá una confirmación en ese mismo plazo para saber si la transacción se ha completado correctamente.

Sin embargo, según un informe de Asufin, la banca ha aumentado en un 134% el precio de las transferencias ordinarias para cumplir con esta normativa.

El coste medio al que los bancos están aplicando esta medida es de 2,95 euros por transferencia, lo que representa un fuerte encarecimiento en comparación con los últimos dos años. Por otro lado, las transferencias inmediatas, que en 2023 costaban 3,65 euros y en 2024 han subido a 3,69 euros, han visto una reducción de precio para equipararse con las ordinarias.

Este cambio impacta directamente a los usuarios, ya que ahora las transferencias tradicionales son más caras, mientras que las inmediatas se han vuelto más accesibles.