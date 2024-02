Año bisiesto: ¿Tengo derecho a cobrar más por trabajar el 29 de febrero? ¿Puedo reclamarlo?

2024 es año bisiesto y por tanto febrero tiene un día extra, eso seguro que lo sabes ya, pero quizás te hayas preguntado si ese día de más tienes derecho a cobrarlo como trabajador. A fin de cuentas es una jornada laboral que sumamos a un mes que de por sí suele contar con 28 días.

La aparición del 29 de febrero en el calendario es una particularidad que nos sobreviene cada cuatro años y que viene a corregir las diferencias en el calendario, ya que en realidad cada año tiene 365 días y 6 horas, y con ello evitar que las fechas astronómicas y cronológicas dejen de coincidir.

Desfase de once minutos

"El calendario juliano se sacó un día extra cada cuatro años para tratar de salvar el desajuste que había entre el calendario y el año trópico", ha explicado en este sentido Carlos Herrera. "Pero pasaron los años y el desajuste seguía, porque con el sistema Juliano el calendario se desfasaba once minutos cada año".

Yfuimos los españoles "a través de la Universidad de Salamanca y del matemático Pedro Chacón los que propusimos un nuevo calendario más exacto , como fue el promulgado por el Papa Gregorio XIII que acabó llamándose calendario gregoriano y ese calendario de firma española que se adoptó el 4 de octubre de 1582 y que luego lo fueron adoptando todas las naciones católicas y el resto del mundo, es el que sigue vigente en la actualidad".

De esta manera "tenemos a 30.000 españoles que celebran su cumpleaños en un día como hoy".

Consecuencias dramáticas

En este sentido el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Manuel Manianes, ha advertido que entre las "consecuencias más dramáticas" de no existir el año bisiesto, los seres humanos no podrían seguir el ciclo de la naturaleza.

¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que la floración de las plantas reventaría en lo que conocemos como verano cronológico. Es decir, "si no añadimos a febrero no podríamos controlar ningún fenómeno a través del calendario".

Pese a haber arreglado "los desperfectos que había", aún quedan unas "pequeñas diferencias" que, en un año o lustro no se aprecian, pero que se notan a largo plazo. De hecho, los científicos corrigen y regulan estas décimas de segundo tanto en los relojes como en los calendarios.

Pero al margen de este 'reloj biológico', este día de ajuste tiene también algunas implicaciones en nuestro bolsillo, al menos para algunos. A nadie se le escapa que es un día más de trabajo que por tanto podrían cobrar.

Todo depende del contrato que tengamos, y según sea nuestra jornada labora, semanal, mensual o anual y por tanto si nos pagan por día trabajado, a la semana o como a la gran mayoría, al mes.

Por eso si hablamos de un salario mensual, la nómina de febrero "será igual que la del resto de meses, independientemente de que tengan 29, 30 o 31 días", según explican los asesores de la gestoría Rubio.

Así que este día extra no supondría más dinero para aquellos que cobraran al mes, de la misma manera que tampoco nos pagan de menos los años en los que febrero cuenta con 28 días o de más, en los meses con 31 días.

Salario diario

Sin embargo, si tu convenio tiene previsto un salario diario, esta vez "sí que cobrarás un día más de salario respecto a años anteriores".

Sorpresa sí en la paga extra en febrero

Ojo porque la nómina de este mes seguro que llega con sorpresa pero en otro sentido y para algunos trabajadores. Y tiene que ver con la subida del salario mínimo.

El gobierno aprobaba este mes subir un 5 % este salario, hasta los 1.134 euros mensuales. Al tener carácter retroactivo, en esta paga de febrero, los interesados, verán un aumento de los 54 euros correspondientes a este mes, más los 54 del mes de enero.

Así que la alegría suma un total de 108 euros.

Este incremento del SMI es fruto del acuerdo alcanzado con los sindicatos, ya que la patronal se descolgó, de forma que el salario mínimo anual se situará en 15.876 euros brutos.

