Andrés Millán, abogado: "En España, el artículo 94 de la ley del IRPF permite traspasar dinero de un fondo a otro sin pagar impuestos"
El conocido abogado experto en fiscalidad, Andrés Millán, desvela en sus redes sociales una de las claves para optimizar las inversiones y generar rentas futuras
Publicado el
2 min lectura
El abogado Andrés Millán, conocido en redes sociales como Lawtips, ha explicado a través de un vídeo una de las claves que él mismo aplica al gestionar su patrimonio. Millán subraya que al montar un negocio o invertir, no solo se fija en la rentabilidad bruta que puede ofrecer un activo, sino en los impuestos que se pagan en España para obtener la rentabilidad neta.
La traspasabilidad entre fondos
El experto se refiere a una ventaja fiscal que ofrece la legislación española. "En España, el artículo 94 de la ley del IRPF permite hacer una cosa que se llama traspasabilidad entre fondos, que es que tú pases dinero de un fondo X a un fondo Y sin pagar impuestos", ha señalado Millán.
En España, el artículo 94 de la ley del IRPF permite traspasar dinero de un fondo a otro sin pagar impuestos"
Abogado
Una herramienta para la jubilación
Según Millán, esta herramienta fiscal permite tomar decisiones óptimas a largo plazo. Por ejemplo, una persona puede estar invertido en un fondo indexado al SP500 durante 30 años y, al llegar el momento de la jubilación, en lugar de vender y tributar por las ganancias, puede traspasar el capital.
El siguiente paso sería mover el total o una parte de ese capital a un fondo de distribución de dividendos o a un fondo monetario. De esta forma, se podría obtener un cashflow equivalente a cobrar las rentas de un inmueble, pero sin haber tenido que pagar impuestos en el traspaso. Esta estrategia es especialmente relevante en un contexto donde, según el Banco de España, la mayor parte de la riqueza financiera está en manos del 10% de los españoles.
El abogado matiza, no obstante, que este mecanismo tiene sus particularidades. Al recibir los dividendos del nuevo fondo, sí que se estarían pagando impuestos por esas rentas, lo que a su vez "perjudica tu interés compuesto si no reinviertes". Sin embargo, es el método que "permite materializar la plusvalía por fin y vivir de ese dinero", ha añadido. Es una forma de materializar la plusvalía para vivir de ese dinero, una estrategia de gestión patrimonial que convive con la diversificación en otros activos como el oro, cuyo valor se ha disparado recientemente.
Es lo que te permite materializar la plusvalía por fin y vivir de ese dinero"
Abogado
Ventajas en la herencia
Finalmente, Millán ha destacado una de las consecuencias más llamativas de esta operativa. El patrimonio acumulado en fondos de inversión puede dejarse en herencia sin que el heredero pague impuestos por la plusvalía acumulada en vida del fallecido, un beneficio que se puede extender "de generación en generación".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.