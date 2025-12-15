Airbnb recurrirá la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo y dice que cumple las normas de vivienda turística

La plataforma de alquiler de viviendas vacacionales Airbnb recurrirá la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo y asegura que ha cumplido "en todo momento" la normativa aplicable en España a los alquileres de corta duración.

En una comunicación de la compañía remitida este lunes a los medios, Airbnb defiende que la sanción es contraria al marco legal español y europeo, por lo que la recurrirá.

Añade que desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración, el pasado 1 de julio, ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su puesta en marcha y más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro, por lo que siguen disponibles para reservar en la plataforma.

La compañía entiende que debe ser regulada como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario, por lo que presta servicios de intermediación de la sociedad de la información y no el servicio final de hospedaje, como dictaminó en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (UE).

El Ministerio de Consumo ha impuesto una sanción de 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.

La resolución es firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, según ha comunicado este lunes el ministerio.