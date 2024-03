Agenda Informativa de Europa Press para el 6 de marzo ( y 4 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este miércoles, 6 de marzo, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Salud y Efeméride:

SALUD

-- 08.45 horas: En Madrid, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) celebra la 'I Reunión SEC Mujer y Corazón', en la que se presentarán los resultados de una encuesta sobre el nivel de conocimiento de la población sobre las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. En la Casa del Corazón. Calle Ntra. Sra. de Guadalupe, 5. .

-- 09.30 horas: En Madrid, la Osteoarthritis Foundation International (OAFI), junto con el Comité Olímpico Español y la Fundación y los Servicios Médicos del Atlético de Madrid, la cuarta edición del Congreso Articulando el Deporte, un encuentro dedicado a la promoción de una práctica deportiva óptima y saludable. En la Sede del Comité Olímpico Español. Calle Arequipa, 13.

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, clausura el acto de inauguración de la jornada 'Cinco años de PrEP: Éxito de la implementación de la PrEP en España'. En el Instituto de Salud Carlos III. Avenida de Monforte de Lemos, 5. La cobertura es telemática. .

-- 10.00 horas: En Madrid, encuentro Informativo de Europa Press con Dentaid 'Salud bucal para vivir mejor'. Para seguirlo por streaming en Youtube: https://youtube.com/live/iNynSdRzZxM?feature=share .

-- 10.00 horas: En Madrid, jornada de la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (FCOMCI) 'Permisos y licencias para cooperación, una asignatura pendiente'. En la sede de la OMC. Plaza de las Cortes, 11. Para seguirlo por streaming: https://www.youtube.com/@OMCtelevision .

-- 12.00 horas: En Madrid, rueda de prensa La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la compañía Organon para presentar el segundo curso del Programa 'HERA: una mujer, muchas mujeres'. Sede de SEMERGEN. Calle Jorge Juan, 66. .

-- 17.00 horas: En Madrid, jornada 'Las vacunas y su huella ambiental: soluciones prácticas para un presente sostenible', organizada por la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas(ANENVAC) y el Observatorio de Contratación Pública, en la que se presentará el informe 'La contratación pública como palanca para la sostenibilidad en las campañas de vacunación en España'. En el Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá, 42. También habrá retransmisión por streaming.

EFEMÉRIDES

-- En el año 1836, durante la guerra de la Independencia de Texas, se producía la derrota y toma del Alamo por fuerzas del presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, tras doce días de asedio.

-- En el año 1970 los Beatles publicaban "Let it Be".

-- En el año 1988 tres presuntos miembros del IRA eran abatidos en Gibraltar.

-- La primera mujer astronauta de la historia, Valentina Tereshkova, nacía en el año 1937.

-- En 1927 nacía Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura en 1974.

-- Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, cumple 98 años.

-- Shaquille O'Neal cumple 52 años.

-- Julio Bocca, bailarín, cumple 57 años.

-- Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, cumple 60 años.

-- Ellen Muth, actriz, cumple 43 años.