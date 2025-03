Agenda Informativa de Europa Press para este martes 25 de marzo (1)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el martes 25 de marzo, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.10 horas: La portavoz adjunta y diputada de Sumar en el Congreso Aina Vidal es entrevistada en 'Aquí Catalunya' de la Cadena SER.

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del Anuario del Terrorismo Yihadista 2024, elaborado por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) de Covite. Ateneo de Madrid (C/ Prado 21).

-- 10.30 horas: En Madrid, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, comparece en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. Senado. (c/ Bailén, 3).

-- 11.00 horas: En Madrid, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ofrece una rueda de prensa; a las 11.30 horas, la diputada de Sumar Aina Vidal; a las 11.45 horas, el portavoz adjunto de Podemos, Javier Sánchez, y a las 13.00 horas portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero. Congreso (Cra. de San Jerónimo).

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, copreside, junto al vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad de Navarra, Félix Taberna, la reunión de la Junta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Foral de Navarra. Ministerio (c/ Santa Engracia, 7)

NOTA: Cobertura gráfica al inicio de la reunión. Al término, atiende a los medios.

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, firma el convenio para desplegar la II Operación Prometeo-Centinela Tenerife, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, con el Cabildo Insular de Tenerife. Ministerio (Paseo de la Castellana, 109).

-- 13.30 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la inauguración del Congreso Mundial de Seguridad Fronteriza. Hotel Eurostars Madrid Tower (P.º de la Castellana, 259, B) .

-- 13.30 horas: En Madrid, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. Puerta de los Leones del Congreso. (Cra de San Jerónimo).

-- 16.00 horas: La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una videoconferencia con la tripulación de la Fragata 'Reina Sofía' y del Buque de Acción Marítima 'Relámpago'.

-- 17.30 horas: En Bruselas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, participan en el acto 'The reduction of working hours in Spain: An alternative path for Europe' organizado por The Left. Parlamento Europeo. (Rue Wiertz 60).

NOTA: Se puede seguir en directo a través de este enlace https://sumar.ink/4iyrzN9

-- 22.00 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'La Noche en 24 Horas', en el Canal 24 Horas.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Ponencia, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, de análisis de las amenazas en el ciberespacio, en la era de la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica, para la elaboración de un informe de riesgos y recomendaciones de mejora. (A puerta cerrada).

-- 11.00 horas: Comisión de Defensa. Comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla.

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.

-- 11.30 horas: Comisión Constitucional. Emisión del dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

-- 12.00 horas: Junta de Portavoces. Sala Mariana Pineda.

-- 13.00 horas: Entrega del Informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2024. Salón de Pasos Perdidos (Palacio).

-- 15.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.00 horas: Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

-- 10.30 horas: Junta de Portavoces. Al finalizar la Junta de Portavoces, ruedas de prensa de los portavoces de los grupos parlamentarios.

-- 10.30 horas: Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

-- 10.30 horas: Comisión de Juventud e Infancia.

-- 12.00 horas: Mesa del Senado.

-- 16.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

-- 18.20 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien le hará entrega del Informe Anual 2024.

AUTONOMÍAS

-- 11.30 horas: En Alicante, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios de comunicación junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala. Posteriormente, visitarán las obras de la Casa de la Misericordia. Complejo Cigarreras (C/ San Carlos, 78).

-- 13.00 horas: En Zaragoza, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita la 17º edición de la Feria Internacional para la Producción Animal (FIGAN). Feria de Zaragoza. (Autovía A-2)

NOTA: A su llegada, atiende a los medios de comunicación.

-- 15.45 horas: En Cuenca, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios antes de pronunciar la conferencia 'Jóvenes, protagonistas del Estado del Bienestar'. Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. (c/ Sta. Teresa Jornet).