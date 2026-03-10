Ramón Bilbao celebra el arte de vivir con su nuevo manifiesto global “Hechos para sentir”

Ramón Bilbao, bodega líder en vino premium español y una de las más admiradas del mundo con presencia en las regiones de Rioja y Rueda, presenta su nuevo posicionamiento global bajo el concepto “Hechos para sentir”. Con él, la bodega invita a redescubrir la vida a través de los sentidos y a transformar cada instante en una experiencia memorable. Una celebración de la pausa, la presencia y la conexión emocional que convierte cada copa de vino en un momento que merece ser vivido plenamente.

Desde sus viñedos en Rioja y Rueda, la bodega da un paso más en su evolución y presenta una filosofía que trasciende el vino para abrazar el estilo de vida. “Hechos para sentir” no es solo una campaña: es una actitud ante la vida. Una invitación a bajar el ritmo, compartir, observar, oler, saborear y conectar con quienes tenemos delante. Un aliado para convertir un momento cualquiera en un recuerdo que permanece.

Porque el vino, cuando se vive sin prisas, no es solo una bebida: es un ritual contemporáneo. Es la chispa que transforma una cena improvisada en una velada memorable. Es el hilo conductor de conversaciones que se alargan hasta la madrugada. Es el pretexto perfecto para celebrar lo cotidiano.

“Queremos invitar a las personas a detenerse y sentir más profundamente. A reconectar con sus sentidos y con quienes tienen al lado. Ramón Bilbao siempre ha sido sinónimo de calidad y confianza; ahora queremos ser, además, una marca que acompaña y transforma los momentos cotidianos en experiencias que se sienten de verdad”, explica Carmen Giné, Directora Global de Marketing de Vinos de Zamora Company.

Durante más de un siglo, Ramón Bilbao ha recorrido paisajes y territorios en busca de la mejor expresión del vino español. Hoy, ese viaje se vuelve más íntimo. Más sensorial. Más humano. La marca propone mirar hacia dentro y redescubrir el “viaje de la vida” a través de los aromas, las texturas y los matices que despiertan emociones auténticas. El vino deja así de ser solo parte del viaje para convertirse en el elemento que transforma la experiencia.

“Con ‘Hechos para sentir’ evolucionamos desde una percepción centrada en la calidad y la confianza de una bodega centenaria hacia una marca más emocional, contemporánea y aspiracional, capaz de generar una conexión más profunda con las personas”, añade Arantxa Sánchez, Global Brand Manager de Ramón Bilbao.

Con esta nueva etapa, la bodega reafirma su espíritu curioso y valiente, reinterpretando su legado desde una perspectiva más emocional y contemporánea. La excelencia sigue siendo el punto de partida, pero ahora el foco está en cómo se vive cada copa: en la pausa consciente, en la conexión real y en el placer compartido. Hoy, ese legado se expresa no solo desde el saber hacer, sino desde el saber sentir.

La nueva campaña se implantará progresivamente en distintos mercados clave como Reino Unido, México, Colombia o España. “Para España, esta nueva campaña es una plataforma estratégica de comunicación y un contenedor de iniciativas y experiencias diseñadas para desplegarse en el tiempo y acercarnos de forma más relevante al consumidor. Esta evolución reforzará nuestra diferenciación y competitividad en el segmento premium, en un entorno cada vez más exigente. Aspiramos a seguir marcando el ritmo del mercado, elevando el valor de la categoría y consolidando a Ramón Bilbao como referente indiscutible dentro y fuera de nuestras fronteras”, asegura Alejandro Sanchez-Gomez, director de Marketing Zamora Company Iberia.

Una campaña que no habla de prisas, ni de ruido, ni de rendimiento. Habla de parar. Habla de sentir. Habla de vivir el viaje de la vida con todos los sentidos.

Porque hay cosas que no se explican. Se sienten.